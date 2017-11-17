Первая партия новых вертолетов Ми-28УБ поступила в авиацентр ВКС
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Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото.
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"
ЦАМТО, 17 ноября. Первая партия новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ перебазирована в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.
Летный состав Воздушно-космических сил совершил перелет из Ростовской области, выполнив одну промежуточную посадку.
Еще 6 вертолетов данного типа в ближайшее время будут направлены в авиационные части Южного и Западного военных округов.
Ранее специалисты Воздушно-космических сил провели комплексный прием 8 ед. авиационной техники на заводе-изготовителе в Ростове-на-Дону, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на земле и в воздухе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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17.11.2017
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