Первая партия новых вертолетов Ми-28УБ поступила в авиацентр ВКС



Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото.

Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России" Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото.Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

ЦАМТО, 17 ноября. Первая партия новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ перебазирована в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области.

Летный состав Воздушно-космических сил совершил перелет из Ростовской области, выполнив одну промежуточную посадку.

Еще 6 вертолетов данного типа в ближайшее время будут направлены в авиационные части Южного и Западного военных округов.

Ранее специалисты Воздушно-космических сил провели комплексный прием 8 ед. авиационной техники на заводе-изготовителе в Ростове-на-Дону, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на земле и в воздухе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.