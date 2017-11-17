ВМС США передан эсминец УРО (DDG-114) "Ральф Джонсон" класса "Арли Берк"
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Эсминец УРО ВМС США "Тракстон" (USS Truxtun) DDG-103 типа "Арли Берк".
Источник: www.truxtun.navy.mil
ЦАМТО, 17 ноября. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся 15 ноября на предприятии Ingalls Shipbuilding церемонии передачи командованию ВМС США эскадренного миноносца УРО (DDG-114) "Ральф Джонсон" класса "Арли Берк".
"Ральф Джонсон" является 30-м кораблем класса "Арли Берк", построенным подразделением Ingalls Shipbuilding, и 64-ым кораблем серии. Резка стали для постройки эсминца началась в сентябре 2013 года, закладка киля состоялась 23 сентября 2014 года, спуск на воду – 12 декабря 2015 года, церемонии крещения прошла 2 апреля 2016 года. Как ожидается, корабль будет принят в боевой состав ВМС США в ходе церемонии, запланированной на 24 марта 2018 года в Чарльстоне (шт.Южная Каролина).
В настоящее время в стадии постройки на предприятии Ingalls Shipbuilding находятся еще четыре корабля серии: "Пол Игнасиус" (DDG-117), "Дэлберт Д.Блэк" (DDG-119), "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121) и "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123). Кроме того, с HII заключен контракт на поставку дополнительного эсминца, "Джек Лукас" (DDG-125). Этот корабль станет первым эсминцем версии "Флай-3".
Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы.
Как сообщал ЦАМТО, программа строительства серии "Арли Берк" предусматривала поставку ВМС США в общей сложности 62 кораблей, 28 из которых были заказаны корпорации Northrop Grumman (ныне Huntington Ingalls Industries), а 34 – General Dynamics Bath Iron Works. Программу планировалось завершить в 2012 году, однако из-за возросшей стоимости строительства эсминцев нового поколения класса DDG-1000 "Зумвальт", ВМС США приняли решение продолжить заказ кораблей класса "Арли Берк".
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17.11.2017
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