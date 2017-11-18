Огонь и скорость: лучшие боевые машины пехоты мира



Боевая машина пехоты БМП-2.

Источник: © РИА Новости / Александр Вильф Боевая машина пехоты БМП-2.Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости, Андрей Станавов. Основным средством передвижения солдат с незапамятных времен были лошади. И если Первую мировую войну они еще как-то пережили, то Вторая - с ее самолетами, танками и пушками - "списала" кавалерию окончательно. Коней в итоге оставили полицейским и почетным караулам, а солдат пересадили на бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Преимущества вторых - высокая скорость и проходимость, способность "вплавь" преодолевать реки и действовать в условиях применения оружия массового поражения, включая ядерное. В отличие от БТР, они могут не только доставить пехоту на поле боя, но и поддержать ее мощным ракетно-пушечным огнем. РИА Новости публикует подборку самых популярных БМП армий стран мира.

Советская "двойка"

Одна из самых массовых и заслуженных боевых машин - БМП-2 - "рабочая лошадка" советских мотострелков. Конструктивно простая и неприхотливая в обслуживании плавающая БМП-2 не раз выручала свой экипаж и десант в жарких переплетах Афганской войны и других конфликтов.

В 1981-м главный конструктор БМП-2 Благонравов с группой специалистов приехал в Афганистан посмотреть, как его новая машина обкатывается в боевых условиях. В войсках его встретили с восторгом. "У нас есть новая БМП с "тридцаткой". Эта машина - что надо: душманы ее боятся и называют "шайтан-арба", - сказал один из офицеров на встрече с конструктором. Считается, что командование окончательно решило принять БМП-2 на вооружение именно после этого эпизода.

Экипаж БМП-2 во время индивидуальной гонки экипажей БМП в рамках всеармейского конкурса "Танковый биатлон-2017" в Хабаровском крае. Источник: РИА Новости / Игорь Онучин

Основная особенность БМП-2 - система стабилизации вооружения в двух плоскостях. Это выгодно отличало "двойку" от зарубежных аналогов и позволяло вести прицельный огонь на ходу. Из вооружения - скорострельная 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42 с двухленточным селективным питанием, спаренный с ней 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ и пусковая установка противотанковых управляемых ракет "Конкурс" или "Фагот".

Корпус сварен из катаных листов прочной стальной брони, обработанных термомеханическим способом. Доставшийся "в наследство" от БМП-1 шестицилиндровый дизельный мотор на трассе разгоняет 14-тонную машину до 65 километров в час.

Десантники рядом с БМП-2 на военных учениях в Оренбургской области. Источник: ЦВО

Внутри умещаются семь стрелков-десантников и три члена экипажа. Система отсоса пороховых газов спасает бойцов от отравления при стрельбе из автоматов через бойницы. Для предотвращения попадания в машину радиоактивной пыли или газов предусмотрена фильтровентиляционная установка, создающая внутри избыточное давление. БМП-2 и ее многочисленные модернизированные версии до сих пор находятся на вооружении армий десятков стран мира.

От создателей "Тигра"

Немецкая БМП "Мардер" - один из наиболее удачных образцов бронетехники послевоенной Западной Европы. С конца 1960-х промышленность ФРГ изготовила для бундесвера более двух тысяч таких машин. Прочный стальной корпус из сваренных под определенными углами листов катаной брони надежно укрывает трех членов экипажа и семерых десантников от пуль и осколков. БМП разрабатывала фирма "Рейншталь-Хеншель", известная своим танком "Тигр".

Германская боевая машина пехоты (БМП) "Мардер". Источник: CC BY 2.0 / synaxonag /

В первые модификации устанавливали многотопливный турбированный дизель "Даймлер-Бенц" мощностью 600 лошадиных сил. Этого вполне хватало, чтобы разогнать гусеничную машину на шоссе до 75 километров в час. Модернизированные БМП оснащены уже 1000-сильным агрегатом.

Германская боевая машина пехоты (БМП) "Мардер". Источник: CC BY-SA 2.0 / Sonaz /

Главное оружие "Мардера" - 20-миллиметровая автоматическая пушка Mk20DM5 Rh202 с темпом стрельбы до 1000 выстрелов в минуту. Для стрельбы по пехоте и автомобильной технике применяются осколочно-фугасные снаряды, для борьбы с БМП и БТР противника - бронебойные подкалиберные. Вторые на дальности до полутора километров уверенно пробивают под углом броню толщиной в два пальца. Для борьбы с живой силой противника имеется два 7,62-миллиметровых пулемета MG3A1: один спарен с пушкой, а второй установлен на корме.

Германская боевая машина пехоты (БМП) "Мардер". Источник: CC BY 2.0 / funky1opti /

"Мардеры" много раз модернизировали. Для повышения огневой мощи их оснащали комплексами противотанковых управляемых ракет "Милан", а для усиления защиты ставили дополнительную навесную броню и противоминные экраны. Боевое крещение БМП получила в Афганистане. На смену "Мардеру" разработана "Пума" - новая боевая машина, которая уже поступает в части бундесвера.

Слоеный "Брэдли"

Тяжелая БМП М2 "Брэдли" поступила на вооружение американской армии в 1981-м и сразу завоевала популярность у пехоты. В первую очередь - из-за своей беспрецедентно высокой для этого типа машин бронезащиты. Ее особенность - разнесенные между собой экраны из стали разной твердости. Такой "слоеный пирог" уверенно "держит" попадания 30-миллиметровых бронебойных снарядов. Для защиты от кумулятивных гранат РПГ может устанавливаться динамическая защита. Модернизированные машины изнутри дополнительно отделаны кевларом, который в бою защищает экипаж из трех человек и шестерых десантников от осколков брони.

Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Источник: Public domain

При этом "Брэдли" довольно "шустрый" - благодаря мощному турбодизелю 22-тонная машина "бегает" по шоссе со скоростью 70 километров в час. Внушительный комплект вооружения включает в себя 25-миллиметровую пушку М242, 7,62-миллиметровый пулемет M240C, противотанковый ракетный комплекс TOW и шесть автоматов М231 на шаровых опорах в десантном отсеке. Таким образом, в бою БМП мгновенно превращается в ощетинившийся стволами подвижный блокпост. Комплекс TOW "отрабатывает" танки на удалении до трех километров.

Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley. Источник: Public domain

Десантная группа может покинуть "Брэдли" через верхний люк или, что ценно в бою, через заднюю аппарель, прикрываясь от огня противника корпусом машины. Всего таких БМП американцы успели "наштамповать" около семи тысяч штук. Их успешно применяли в Иракской войне и других вооруженных конфликтах.

Боевая машина пехоты (БМП) США M2A2 Bradley. Источник: Public domain

Английский "Воин"

Британская боевая машина пехоты MCV-80 Warrior - настоящий рыцарь в тяжелых доспехах из катаных листов алюминиево-магний-цинкового сплава. Комбинированная защита прикрывает экипаж и десант от крупнокалиберных пулеметных пуль и осколков. Усиленное "брюхо" выдерживает взрыв 10-килограммовой противотанковой мины, на бортах - противокумулятивные экраны. Впрочем, этот массивный обвес не мешает БМП разгоняться до 75 километров в час.

Британская боевая машина пехоты (БМП) "Уорриор". Источник: Public domain

По аналогии с поздними версиями американских "Брэдли" обитаемые внутренние отсеки "Воина" обтянуты специальным материалом, удерживающим отлетающие при попаданиях осколки брони. Оружием его тоже не обделили: на нем стоят 30-миллиметровая автоматическая пушка L21A1, спаренный пулемет, 94-миллиметровый гранатомет LAW-80. БМП вмещает трех человек экипажа и семерых десантников.

Британская боевая машина пехоты (БМП) "Уорриор". Источник: Public domain

Для британской армии в общей сложности было выпущено более тысячи "Воинов", многие из них успели поучаствовать в локальных вооруженных конфликтах. Машина показала себя как исключительно неубиваемая. Известен случай, когда она выдержала попадания полутора десятков противотанковых гранат.

Французский характер

Плавающая "француженка" AMX10P - одна из самых легких БМП в мире. Разработанная в 1970-е машина сварена из листов алюминиевой брони и по компоновке схожа с "Мардером" и советской "двойкой". Листы выдерживают попадание крупнокалиберных пулеметных пуль, но от пушечных бронебойных снарядов и кумулятивных гранат, скорее всего, экипаж не спасут.

Боевая машина пехоты (БМП) Франции AMX-10P. Источник: CC BY-SA 2.0 / Antoine Misner / AMX-10 P French armoured vehicle

Вынесенная надбашенная установка включает в себя 20-миллиметровую автоматическую пушку М693 и спаренный с ней 7,62-миллиметровый пулемет. Пушка за минуту выпускает 700 осколочных или бронебойных снарядов и эффективна на дальности до полутора километров. Некоторые стоящие на вооружении французской армии БМП оснащаются противотанковыми управляемыми ракетами "Милан". Для подсветки целей в ночное время установлен прожектор.

Боевая машина пехоты (БМП) Франции AMX-10P. Источник: CC BY-SA 2.0 / Antoine Misner / AMX-10 P French armoured vehicle

Интересно, что французы не стали прорезать бойницы в бортах, ограничившись семью перископическими смотровыми блоками. "Сердце" машины - восьмицилиндровый дизель HS-115 - мощностью не отличается и развивает всего 300 лошадиных сил. Однако его хватает, чтобы разогнать 14-тонную машину до 65 километров в час. Боевой опыт БМП АМХ10Р получили в начале 1990-х, во время войны в зоне Персидского залива. Всего их было выпущено около двух тысяч единиц.