Потеря аргентинской подводной лодки San Juan

Как сообщают аргентинские СМИ, 15 ноября 2017 года была потеряна связь с аргентинской большой дизель-электрической подводной лодкой S 42 San Juan германской постройки проекта TR 1700. Подводная лодка совершала переход из южной аргентинской военно-морской базы Ушуая на Огненной Земле к месту своего постоянного базирования в Мар-дель-Плата. Последний сеанс связи с лодкой состоялся в 07.30 утра по местному времени 15 ноября, когда San Juan находилась примерно на полпути к месту назначения, на траверзе залива Сан-Хорхе, в 238 милях от побережья Аргентины. На борту лодки находились 44 человека (при штатном экипаже в 32 человека).

Аргентинская большая дизель-электрическая подводная лодка S 42 San Juan германской постройки проекта TR 1700, с которой 15.11.2017 была потеряна связь (с) ВМС Аргентины

Лодка San Juan вышла из Ушуаи 13 ноября и должна была прибыть в Мар-дель-Плата 20 или 21 ноября. Во время предпоследнего сеанса связи в 00.30 15 ноября лодка сообщила, что идет курсом 015 градусов со скоростью 5 узлов.

Поисковые операции были начаты во второй половине дня 16 ноября, когда командование морской авиации ВМС Аргентины выслало на поиск лодки San Juan базовый патрульный самолет Grumman S-2Т Tracker с аэродрома Эспора. Утром 17 ноября были начаты интенсивные поиски с привлечением нескольких самолетов авиации ВМС и эскадренного миноносца D 13 Sаrandi (проекта МЕКО 360H2) и корветов P 42 Rosales (MEKO 140A16) и Р 31 Drummond (проекта А69) аргентинского флота. Также к поискам привлечен находящийся в Патагонии исследовательский самолет Lockheed P-3B Orion американского космического агентства NASA с богатым оборудованием. Cообщается, что на 15 ноября погода в районе последнего радиоконтакта лодки была штормовая с сильным волнением. Глубина моря в данном районе около 350 м. Следует отметить, что данный район является зоной умеренно интенсивного рыболовства и транзитного судоходства, однако никаких данных о контактах с лодкой от гражданских судов не поступало.

Пока что официальные представители ВМС Аргентины достаточно осторожны в своих заявлениях и говорят только о "потере связи с лодкой".

Министерство иностранных дел Аргентины в своем заявлении сообщило, что правительства Великобритании, Чили и Соединенных Штатов предложили "материально-техническую помощь и обмен информацией для этого гуманитарного поиска". В заявлении также говорится, что Аргентина будет сотрудничать с властями соседних стран, если ей понадобится помощь для поисков подводной лодки. К настоящему времени помощь Аргентине в поисках San Juan предложили также Уругвай и Бразилия.

Подводная лодка S 42 San Juan является одной из двух лодок, построенных для ВМС Аргентины германским судостроительным предприятием Tyssen Nordseewerke в Эмдене (ФРГ) по разработанному этой верфью проекту TR-1700. В 1977 году Аргентина подписала контракт с Tyssen Nordseewerke на постройку шести подводных лодок, из которых две большие проекта TR-1700 должны были строиться в Германии, а четыре средние проекта TR-1400 - в Аргентине по лицензии. В 1982 году Аргентина отказалась от постройки лодок по проекту TR-1400, решив вести лицензионную постройку лодок также проекта TR-1700.

Головная лодка проекта TR-1700 для Аргентины S 41 Santa Cruz, построенная Tyssen Nordseewerke, была передана аргентинскому флоту 12 октября 1984 года. Вторая лодка S 42 San Juan была заложена в Эмдене 18 марта 1982 года, спущена на воду 20 июня 1983 года, вступила в состав ВМС Аргентины 19 ноября 1985 года и прибыла в Аргентину 18 января 1986 года.

Обе эти лодки так и остались последними подводными лодками ВМС Аргентины. Хотя в начале 1980-х годов на специально созданном при участии Tyssen Nordseewerke для реализации этой программы аргентинском судостроительном предприятии Astillero Ministro Manuel Domecq García S.A. в Буэнос-Айресе были начаты постройкой все четыре лицензионные подводные лодки проекта TR-1700 (S 43 Santa Fe, S 44 Santiago Del Estero, S 45 и S 46), ни одна из них вследствие упадка аргентинской экономики 1980-1990-х годов достроена не была. Постройка наиболее продвинувшихся строительством Santa Fe и Santiago Del Estero была официально прекращена в 1994 году (при готовности соответственно около 70 и 30 процентов), и обе эти лодки до настоящего времени остаются на предприятии в недостроенном виде.

Лодка San Juan с 2007 по 2014 годы прошла на предприятии Astillero Ministro Manuel Domecq García средний ремонт.

Аргентина осталась единственным заказчиком подводных лодок серии проектов TR разработки Tyssen Nordseewerke, с которыми эта компания в 1970-1980-е годы намеревалась бросить вызов на рынке широко известным проектам подводных лодок германского конструкторского бюро Ingenieur Kontor Lübeck (IKL), реализуемым кильской верфью Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW). Однако поколебать монополию альянса IKL и HDW в германском экспортном подводном судостроении верфи из Эмдена в итоге так и не удалось.

ВМС Аргентины на ноябрь 2017 года располагали тремя подводными лодками - двумя проекта TR-1700 (S 41 Santa Cruz и S 42 San Juan) и подводная лодка S 31 Salta германской постройки проекта 209/1100, находящейся в строю еще с 1973 года. Однако на момент вероятной аварии San Juan была единственной действующей аргентинской подводной лодкой, поскольку лодка Santa Cruz с 2014 года находится в среднем ремонте на предприятии Tandanor в Буэнос-Айресе, грозящем стать "вечным" (даже официально сроком окончания работ сейчас считается 2019 год), а лодка Salta с лета 2017 года находится в очередном текущем ремонте.

Последняя известная позиция на утро 15.11.2017 пропавшей без вести аргентинской большой дизель-электрической подводной лодкой S 42 San Juan (с) www.clarin.com

Три дизель-электрические подводные лодки, входившие в последние годы в состав ВМС Аргентины, в едином строю. Слева направо: S 31 Salta проекта 209/1100 и S 41 Santa Cruz и S 42 San Juan проекта TR-1700 (c) ВМС Аргентины

Аргентинская большая дизель-электрическая подводная лодка S 42 San Juan германской постройки проекта TR 1700 в Ушуая, октябрь-ноябрь 2017 года (с) defensanacional.argentinaforo.net