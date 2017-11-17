"Убийцам авианосцев" пополнят арсенал



Бомбардировщик Ту-22М3.

Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ Бомбардировщик Ту-22М3.Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Оснащение бомбардировщиков Ту-22М3 новыми крылатыми ракетами большой дальности превратит их в многофункциональные ударные машины

В скором времени арсенал российских сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 пополнится уникальными крылатыми ракетами большой дальности. Новинки, находящиеся в высокой степени технической готовности, уже ждут испытаний. Ракеты с военным индексом 9А5150 получили наименование "изделие 715". Они смогут поражать с высокой точностью цели в радиусе нескольких тысяч километров. Пока же "главный калибр" "двадцать вторых" — это сверхзвуковые крылатые ракеты семейства Х-22/32. Но их дальность не превышает 1 тыс. км.

По мнению экспертов, новые крылатые ракеты превратят Ту-22М3 в многофункциональные ударные машины, которые смогут с большой дальности самостоятельно подавлять противовоздушную оборону противника и уничтожать важные стратегические объекты, а также бороться с террористами.

Загадка 715

Первые упоминания загадочного "изделия 715" появились в начале нынешнего года. В частности, в апреле на сайте госзакупок был размещен контракт на "выполнение работ в рамках ОКР "45.03М-715" "Применение изделия 715 в составе объекта 45.03М в части обеспечения применения БСУ-715". Заказчиком выступило машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени Александра Яковлевича Березняка.

Следует отметить, что МКБ "Радуга" — это ведущий советский и российский разработчик авиационных крылатых ракет. На счету предприятия — несколько десятков различных проектов. В их число входят сверхзвуковые Х-22, дальнобойные крылатые Х-55, а также недавно принятые на вооружение Воздушно-космических сил России ракеты Х-101 и Х-32.

В тексте контракта стоит обратить внимание на цифровой индекс "45.03М". Объект 45.03М несколько раз встречался в судебных исках Минобороны к "Радуге". В частности, из решения Арбитражного суда города Москвы № А40-115120/12 от 13 июня 2013 года становится понятно, что 45.03М — это объект ОАО "Туполев", модернизируемый в рамках проектов "Адаптация", "Сонетка" и "Потенциал".

А вот в документах "Туполева" уже конкретно указывается, что "Потенциал" — это опытно конструкторская работа (ОКР) по дооснащению сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3 новыми ракетами.

Эта работа ведется в рамках модернизации парка бомбардировщиков, а за индексом "45.03М" скрываются модернизированные "двадцать вторые" с обновленным ракетным арсеналом. Ранее в рамках "Адаптации" на "двадцать вторые" уже были установлены уникальные сверхзвуковые ракеты Х-32 (известны также под индексом 9-А-2362).

Новый двигатель

В июле нынешнего года был опубликован отчет Омского моторостроительного конструкторского бюро (ОМКБ) за 2016 год. На официальном сайте предприятия указано, что оно специализируется на разработке, производстве и ремонте малоразмерных газотурбинных двигателей гражданского применения, а также наземных энергоузлов, турбостартеров и другого оборудования.

Но как написано в годовом отчете ОМКБ, в линейку его продукции входят "изделия 37-01" для российских крылатых ракет 3М14 "Калибр". В прошлом году Омское конструкторское бюро вело работы по их модернизации. "Изделие 37" — это линейка малогабаритных двухконтурных турбореактивных двигателей одноразового применения ТРДД-50.

Разработали эти двигатели в ОМКБ, но выпускает их научно-производственное объединение "Сатурн". При этом в открытых источниках легко можно найти информацию о том, что ТРДД-50 (они же "изделия 37") используются не только на морских "Калибрах", но и на авиационных Х-55 и Х-101. Также, как указывает годовой отчет ОМКБ, "изделие 37" уже вошло в состав "изделия 715".

Примечательно, что новый двигатель для загадочного изделия "Радуги" получил свой собственный индекс "37-04". При этом, судя по годовому отчету, ОМКБ не остановилось на достигнутом, и итогом работы должно стать некое "изделие 37М".

— В российском оборонно-промышленном комплексе есть четкая система присвоения индексов, — рассказывает военный историк Дмитрий Болтенков. — Цифры 37 означают общий номер семейства изделий. В данном случае двигателей ТРДД-50. А "01", "02", "03" и т.д. — это отдельные модификации. Появление буквы М в индексе говорит о том, что это уже принципиально новое изделие, хотя и созданное в рамках семейства. Получается, что сейчас "изделие 715" использует модернизированный ТРДД-50. Но в дальнейшем получит принципиально новый двигатель. И, по всей видимости, с уникальными характеристиками.

Ларчик открывался просто

В июле нынешнего года "Радуга" разместила на сайте госзакупок очередной тендер. Разработчикам потребовалось обеспечить применение систем "Орбита IVMO-715" в составе "изделия 9-А-5015".

Разобраться в индексах, аббревиатурах и цифрах, упомянутых в контракте, достаточно сложно. Но это только на первый взгляд. "Орбита IV" — это система передачи телеметрических параметров. Установленная на ракетах, она передает необходимые для разработчиков данные в ходе испытательных полетов. Разработана "Орбита IV" ОКБ МЭИ.

По данным, указанным на сайте МЭИ, вариант "Орбиты" с обозначением "IVМО" используется для испытания межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", "Булава". То есть военных изделий. А вот система с обозначением "IVАН5" применяется в работах по ракете-носителю "Ангара-5".

Упомянутая в контракте система "Орбита IVMO-715" — это телеметрический комплекс для военных ракет. И он доработан для установки на "изделие 715".

— В Минобороны есть так называемые "индексы заказывающих управлений". Это условные цифро-буквенные обозначения образцов вооружения и военной техники, которые присваиваются Минобороны. Система индексов очень сложная и весьма запутанная. Даже сами военные в ней зачастую путаются, — пояснил "Известиям" главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — 9а — это индекс ракетных комплексов, в том числе и воздушного базирования. Надо понимать, что в составе любой ракеты есть десятки изделий со своими индексами. К примеру, ракета УР-100НУТТХ имеет индекс 15а35, а вот 15д95 — это индекс ее маршевых двигателей. А еще 15д114 — это уже рулевые двигатели "сотки". Поэтому можно смело утверждать, что 9-а-5015 — это ракетный комплекс с ракетой "изделие 715". В составе комплекса, помимо самой ракеты, — системы и машины обслуживания, пусковые установки и другое оборудование. Зачастую в состав комплекса также входят и самолеты-носители.

Итак, подведем краткий итог. В настоящее время для модернизированных бомбардировщиков Ту-22М3 разработана авиационная ракета. Судя по тому, что в составе "изделия 715" используется двигатель семейства ТРДД-50, — по своим возможностям и характеристикам она близка к КР "Калибр" и Х-101.

Состояние проекта

По мнению главного редактора интернет-проекта Militaryrussia Дмитрия Корнева, 9-а-5015 находится в высокой степени готовности и в скором времени начнутся летные испытания изделия с борта Ту-22М3.

— В тексте контракта упоминается БСУ-715, — пояснил "Известиям" Дмитрий Корнев. — БСУ — это распространенная аббревиатура. Она расшифровывается как "бортовая система управления". Появление такого тендера говорит о том, что сама ракета и все ее системы готовы и испытаны. Сейчас начинается самый важный этап — интеграция систем управления самолета-носителя и "изделия 715".

В пользу такого утверждения говорит контракт, размещенный в июне прошлого года. МКБ "Радуга" заказала работы Центральному аэрогидродинамическому институту по "оценке результатов расчетно-экспериментальных исследований и подготовке материалов для выдачи заключений по статической прочности изделия при совместной эксплуатации с самолетами-носителями и автономном полете".

А в конце прошлого года "Радуга" разместила тендер "на оценку "изделия 715" на пожаровзрывобезопасность при падении на бетонную площадку с высоты 5 м". То есть для того, чтобы понять, что случится с ракетой, если она упадет из-под фюзеляжа самолета.

А в фюзеляже — "револьвер"

Возникает логичный вопрос: а зачем нужна новая крылатая ракета? В ходе операции в Сирии себя отлично показали ракеты Х-101. Сейчас они стали "главным калибром" не только сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160, но и турбовинтовых Ту-95МС. Может, стоило просто адаптировать "сто первую" для Ту-22М3?

— Против высокотехнологичного противника с сильным ПВО применять крылатые ракеты нужно массированно, — поясняет "Известиям" независимый военный эксперт Антон Лавров. — Чем больше ракет в залпе, тем больше их прорвется и поразит цели. Проблема в том, что Ту-22М3 могут нести крылатые ракеты только под крыльями и под фюзеляжем. Такое размещение создает серьезное сопротивление воздуха. И чем больше ракет под крылом, тем больше сопротивление. А значит, у самолета серьезно падает дальность полета. Для Ту-22М3 снижение дальности полета особенно критично. Ведь с этих машин в рамках ОСВ-2 еще в 1980-е годы была снята система дозаправки топливом в воздухе. Также при такой подвеске "двадцать второй" потеряет возможность совершать "броски" со сверхзвуковой скоростью. А такие режимы полета важны для самозащиты самолета от дальних перехватчиков.

В свое время проблему с полетом на сверхзвуковой скорости для стратегического ракетоносца Ту-160 решили достаточно оригинально. Была сделана специальная пусковая установка (ПУ), которую конструкторы "Туполева" спрятали в бомболюке бомбардировщика. Крылатые ракеты в ПУ размещались как патроны в барабане револьвера. При открытии бомболюка установка поворачивались и запускала их по очереди.

На военном сленге такая ПУ получила прозвище "револьверная". Сейчас "револьверы" есть не только на Ту-160, но и на Ту-95, а также на американских "стратокрепостях" В-52 и "костяшках" В-1В. Но особенности конструкции Ту-22М3 не позволяют разместить там "револьверную" ПУ с ракетами Х-101. Длинна "сто первой" почти 8 м. А объем бомболюка "двадцать второго" не рассчитан на изделия и пусковые установки таких габаритов.

Между тем в 1980-е годы ВВС СССР получили несколько десятков Ту-22М3, оборудованных "револьверами". Правда, предназначены они были для сверхзвуковых ракет Х-15. Эти изделия сразу разрабатывались с учетом размеров "двадцать вторых". Поэтому длина ракет была около 5 м. В настоящее время Х-15 уже сняты с вооружения.

— 9-А-5015 — это принципиально-новые крылатые ракеты с уменьшенными габаритами. Можно предположить, что по своим характеристикам новинка будет незначительно уступать более тяжелым Х-101, — считает главный редактор интернет-проекта Militaryrusia Дмитрий Корнев. — Размещаться "изделия 715" будут в фюзеляже Ту-22М3 в "револьверных" ПУ. Но чтобы не потерять в дальности полета и массе боевой части, "Радуге" и ОМКБ потребовалось создать принципиально новый двигатель. С одной стороны, он должен быть чуть мощнее, чем на модификации ТРДД-50, установленных на Х-101, а с другой — гораздо экономичнее.

По мнению военного историка Дмитрия Болтенкова, благодаря новым крылатым ракетам Ту-22М3 превратятся в уникальные ударные многофункциональные комплексы.

— Можно предположить такой вариант. Полк Ту-22М3 вылетает на задание. Под крыльями каждого бомбардировщика по две ракеты Х-32, а в фюзеляжах — "револьверы" с "изделиями 715", — высказывает свое мнение военный историк Дмитрий Болтенков. — Сначала производится пуск крылатых ракет. Они выбивают авиабазы, позиции, радары и командные пункты ПВО. Дальше бомбардировщики подходят к целям и наносят удар более тяжелыми и мощными Х-32. Ту-22М3 с 9-а-5015 пригодятся и в войне с террористами. Они смогут наносить высокоточные удары, как и "старшие братья" Ту-95МС и Ту-160.

В настоящее время в составе ВКС России около 80 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Они сведены в два полка и одну эскадрилью.

Алексей Рамм