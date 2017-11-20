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Новые фотографии опытного образца самолета радиолокационного дозора и наведения А-100

20.11.2017 bmpd.livejournal.com 81 1
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Как уже сообщалось, 18 ноября 2017 года, совершил первый полет с аэродрома АО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ТАНТК) опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения нового поколения А-100. Создание самолета А-100 осуществляется при головной роли ОАО "Концерн радиостроения "Вега".

Сообщается, что самолет пилотировал экипаж ТАНТК им. Г.М. Бериева. В ходе полета А-100 продемонстрировал штатное поведение на всех режимах. Новые фотографии первого полета А-100 распространены АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 перед первым полетом. Таганрог, 18.11.2017 (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Первый комплектный опытный образец самолета А-100 выполнен на основе первого серийного самолета Ил-76МД-90А (серийный номер 01-03, регистрационный номер 78651, собственное название "Ульяновск"), построенного на АО "Авиастар-СП" (Ульяновск, входит в АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), совершившего первый полет в Ульяновске 3 октября 2014 года и переданного 21 ноября 2014 года для переоборудования в опытный образец А-100 на ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге.Теперь после оснащения самолета МБРТК (многофункциональным бортовым радиотехническим комплексом) разработки АО "Концерн радиостроения "Вега" начаты полноценные летные испытания.

Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 в первом полете. Таганрог, 18.11.2017 (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и www.facebook.com/alexey.rogozin
19.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
А-100 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Авиастар-СП
ОАК
ОАО "Концерн "ВЕГА"
ТАНТК им. Бериева

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
139
№1
20.11.2017 01:43
Когда наконец у нас появится хотя бы рисунок или проект палубного ДРЛО?
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