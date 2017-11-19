Целеуказание с российского беспилотного летательного аппарата в Сирии
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Мероприятия по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017.
Источник: РИА Новости / Михаил Алаеддин
Занятный видеоролик работы неустановленного российского беспилотного летательного аппарата в Сирии по обеспечению целеуказания лазерным целеуказателем-дальномером. Предположительно, целеуказание обеспечивается для 152-мм управляемых артиллерийских снарядов. Снято в районе Абу-Кемаля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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19.11.2017
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