Целеуказание с российского беспилотного летательного аппарата в Сирии



Мероприятия по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017.

Источник: РИА Новости / Михаил Алаеддин Мероприятия по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017.Источник: РИА Новости / Михаил Алаеддин

Занятный видеоролик работы неустановленного российского беспилотного летательного аппарата в Сирии по обеспечению целеуказания лазерным целеуказателем-дальномером. Предположительно, целеуказание обеспечивается для 152-мм управляемых артиллерийских снарядов. Снято в районе Абу-Кемаля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.