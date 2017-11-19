Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Словакия закупит бронетранспортеры Patria AMVXP

20.11.2017 bmpd.livejournal.com 51 0
0
Понравилась новость?
 0

Финская группа Patria 17 ноября 2017 года сообщила, что министерства обороны Словакии и Финляндии заключили соглашение о реализации совместной программы разработки и поставки для словацкой армии новых бронетранспортеров с колесной формулой 8х8 на основе платформы Patria AMVXP.

Опытный образец бронетранспортера Patria AMVXP, оснащенный башней Leonardo (Oto Melara) HITFIST-30P (c) Patria

Помимо группы Patria, которая будет поставлять платформу бронетранспортера AMVXP, в программе примут участие также словацкие компании Konstrukta Defence a.s. (в качестве генерального подрядчика и интегратора машин для словацкой армии) и EVPU a.s. (разработчик и поставщик боевого модуля). В ближайшее время партнерами должне быть изготовлен прототип бронетранспортера на базе Patria AMVXP для словацкой армии, который должен пройти интенсивную программу испытаний в Словакии и (зимних) в Финляндии. В случае успешного проведения испытаний армия Словакии планирует приобрести 81 серийную машину с поставкой в 2018-2024 годах.

В пресс-релизе Patria сообщается, что новый вариант БТР AMVXP для Словакии должен быть плавающим и должен оснащаться новым вариантом необитаемого боевого модуля Turra разработки EVPU (Нова Дубница). Модуль в базовом исполнении Turra 30 оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя пусковыми установками ПТУР (стандартно "Конкурс"/"Фагот"), хотя заявляется и возможность применения 30-мм пушки ATK Bushmaster II и ПТРК Rafael Spike-LR.

Со стороны bmpd укажем, что 15 ноября правительство Словакии приняло решение на внеконкурсной основе выбрать группу Patria с платформой AMV в качестве поставщика БТР для словацкой армии. Cогласно одобренному правительством плану, предусматривается закупка для армии Словакии в период с 2018 по 2019 годы 81 бронетранспортера с колесной формулой 8х8 и 404 легких бронированных машин с колесной формулой 4х4, с общим бюджетом в 1,2 млрд евро (о типе выбранной легкой бронированной машины пока не сообщалось). Одобрено выделение на НИОКР по каждому из этих двух типов машин по 9 млн евро. Компания Konstrukta Defence выбрана генеральным подрядчиком по поставке машин обеих типов.

Вопрос о выборе Словакией нового БТР с колесной формулой 8х8 тянется уже довольно длительное время. В июле 2015 года правительствами Словакии и Польши был подписан меморандум о взаимопонимании относительно закупки Словакией в течении трех лет 30 польских колесных БТР КТО Rosomak (производимый в Польше по лицензии вариант БТР Patria AMV) в варианте, именуемом Scipio, с оснащением словацким боевым модулем EVPU Turra 30. В 2015 году прототип БТР Scipio прошел испытания на словацком военном полигоне в Загорье, однако в итоге словацкая сторона отказалась от их приобретения, что отчасти мотивировалось политическими разногласиями с Польшей.

После этого министерство обороны Словакии фактически организовало негласный тендер на закупку новых БТР, в котором основные варианты выбора вращались вокруг различных версий все того же Patria AMV, а другим значимым претендентом выступил представленный в 2016 году словацкой группой MSM Group (объединение ряда старых словацких оборонных предприятий) бронетранспортер Corsac. Последний является фактически модифированным вариантом известного бронетранспортера Pandur II, разработанного и производимого австрийским отделением корпорации General Dynamics - предприятием General Dynamics European Land System (GDELS) Steyr, с оснащением все тем же боевым модулем EVPU Turra 30. В предложении БТР Corsac участвовала и Konstrukta Defence.

Выбранный теперь Словакией в качестве платформы БТР Patria AMVXP представляет собой дальнейшее развитие БТР Patria AMV с колесной формулой 8х8. Машина AMVXP ранее обозначалась как New Vehicle Concept, или Enchanced AMV, и была впервые представлена в 2013 году. В случае ее закупки Словакия, видимо, станет стартовым заказчиком AMVXP.

AMVXP отличается от "базовых" БТР AMV более высоким уровнем защищенности, в том числе противоминной. Максимальный боевой вес платформы доведен до 32 тонн, а вес полезной нагрузки может достигать 15 тонн. Машина предлагается Patria в неплавающем (боевой вес до 32 тонн) и плавающем вариантах (полный боевой вес до 28 тонн). Декларируется оснащение AMVXP модульными вариантами конструктивной защиты, а также модульность конструкции корпуса, позволяющей создавать на платформе различные варианты машин. AMVXP оснащена новым дизельным двигателем Scania в 603 л.с. и мощным электрогенератором, способным обеспечивать электроснабжение как специального оборудования, которое может быть установлено на различных вариантах машины, так и оборудования перспективной пехотной экипировки.
19.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Польша
Словакия
Финляндия
Продукция
2А42
Pandur II
Rosomak КТО
Spike NLOS
Компании
General Dynamics
Leonardo
Patria
Rafael

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:43
  • 1
Новые фотографии опытного образца самолета радиолокационного дозора и наведения А-100
  • 20.11 01:32
  • 60
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 20.11 01:30
  • 1
Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для семи тысяч контрактников
  • 20.11 01:29
  • 70
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 01:18
  • 1
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 00:52
  • 29
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 20.11 00:26
  • 20
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.11 00:18
  • 6
Все российские минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году
  • 19.11 23:15
  • 11
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 19.11 22:52
  • 39
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 19.11 22:32
  • 41
В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
  • 19.11 22:16
  • 1124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.11 22:04
  • 23
В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"
  • 19.11 19:18
  • 91
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 19.11 17:42
  • 11
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
другие обсуждаемые темы