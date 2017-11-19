Словакия закупит бронетранспортеры Patria AMVXP

Финская группа Patria 17 ноября 2017 года сообщила, что министерства обороны Словакии и Финляндии заключили соглашение о реализации совместной программы разработки и поставки для словацкой армии новых бронетранспортеров с колесной формулой 8х8 на основе платформы Patria AMVXP.

Опытный образец бронетранспортера Patria AMVXP, оснащенный башней Leonardo (Oto Melara) HITFIST-30P (c) Patria

Помимо группы Patria, которая будет поставлять платформу бронетранспортера AMVXP, в программе примут участие также словацкие компании Konstrukta Defence a.s. (в качестве генерального подрядчика и интегратора машин для словацкой армии) и EVPU a.s. (разработчик и поставщик боевого модуля). В ближайшее время партнерами должне быть изготовлен прототип бронетранспортера на базе Patria AMVXP для словацкой армии, который должен пройти интенсивную программу испытаний в Словакии и (зимних) в Финляндии. В случае успешного проведения испытаний армия Словакии планирует приобрести 81 серийную машину с поставкой в 2018-2024 годах.

В пресс-релизе Patria сообщается, что новый вариант БТР AMVXP для Словакии должен быть плавающим и должен оснащаться новым вариантом необитаемого боевого модуля Turra разработки EVPU (Нова Дубница). Модуль в базовом исполнении Turra 30 оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и двумя пусковыми установками ПТУР (стандартно "Конкурс"/"Фагот"), хотя заявляется и возможность применения 30-мм пушки ATK Bushmaster II и ПТРК Rafael Spike-LR.

Со стороны bmpd укажем, что 15 ноября правительство Словакии приняло решение на внеконкурсной основе выбрать группу Patria с платформой AMV в качестве поставщика БТР для словацкой армии. Cогласно одобренному правительством плану, предусматривается закупка для армии Словакии в период с 2018 по 2019 годы 81 бронетранспортера с колесной формулой 8х8 и 404 легких бронированных машин с колесной формулой 4х4, с общим бюджетом в 1,2 млрд евро (о типе выбранной легкой бронированной машины пока не сообщалось). Одобрено выделение на НИОКР по каждому из этих двух типов машин по 9 млн евро. Компания Konstrukta Defence выбрана генеральным подрядчиком по поставке машин обеих типов.

Вопрос о выборе Словакией нового БТР с колесной формулой 8х8 тянется уже довольно длительное время. В июле 2015 года правительствами Словакии и Польши был подписан меморандум о взаимопонимании относительно закупки Словакией в течении трех лет 30 польских колесных БТР КТО Rosomak (производимый в Польше по лицензии вариант БТР Patria AMV) в варианте, именуемом Scipio, с оснащением словацким боевым модулем EVPU Turra 30. В 2015 году прототип БТР Scipio прошел испытания на словацком военном полигоне в Загорье, однако в итоге словацкая сторона отказалась от их приобретения, что отчасти мотивировалось политическими разногласиями с Польшей.

После этого министерство обороны Словакии фактически организовало негласный тендер на закупку новых БТР, в котором основные варианты выбора вращались вокруг различных версий все того же Patria AMV, а другим значимым претендентом выступил представленный в 2016 году словацкой группой MSM Group (объединение ряда старых словацких оборонных предприятий) бронетранспортер Corsac. Последний является фактически модифированным вариантом известного бронетранспортера Pandur II, разработанного и производимого австрийским отделением корпорации General Dynamics - предприятием General Dynamics European Land System (GDELS) Steyr, с оснащением все тем же боевым модулем EVPU Turra 30. В предложении БТР Corsac участвовала и Konstrukta Defence.

Выбранный теперь Словакией в качестве платформы БТР Patria AMVXP представляет собой дальнейшее развитие БТР Patria AMV с колесной формулой 8х8. Машина AMVXP ранее обозначалась как New Vehicle Concept, или Enchanced AMV, и была впервые представлена в 2013 году. В случае ее закупки Словакия, видимо, станет стартовым заказчиком AMVXP.

AMVXP отличается от "базовых" БТР AMV более высоким уровнем защищенности, в том числе противоминной. Максимальный боевой вес платформы доведен до 32 тонн, а вес полезной нагрузки может достигать 15 тонн. Машина предлагается Patria в неплавающем (боевой вес до 32 тонн) и плавающем вариантах (полный боевой вес до 28 тонн). Декларируется оснащение AMVXP модульными вариантами конструктивной защиты, а также модульность конструкции корпуса, позволяющей создавать на платформе различные варианты машин. AMVXP оснащена новым дизельным двигателем Scania в 603 л.с. и мощным электрогенератором, способным обеспечивать электроснабжение как специального оборудования, которое может быть установлено на различных вариантах машины, так и оборудования перспективной пехотной экипировки.