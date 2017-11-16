Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Туламашзавод" намерен увеличить долю гражданской продукции до 40%

20.11.2017 Ростех 106 0
0
Понравилась новость?
 0
Холдинг «Высокоточные комплексы»
Стенд холдинга «Высокоточные комплексы».
Источник: Ростех / Павел Птицын

Гендиректор предприятия Евгений Дронов рассказал о производственных планах на встрече с главой региона

АК "Туламашзавод" (входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех) планирует к 2021 году увеличить долю гражданской продукции до 40%, сообщил генеральный директор предприятия Евгений Дронов на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Глава региона отметил, что оборонно-промышленный комплекс традиционно вносит большой вклад в развитие экономики области, по большей части - за счет выполнения гособоронзаказа. Алексей Дюмин также подчеркнул, что сегодня тульские предприятия ОПК все более активно осваивают выпуск гражданской продукции. Губернатор напомнил о задаче, которую поставил Владимир Путин - к 2025 году увеличить долю гражданской продукции до 30% в общем объеме.

"Туламашзавод" - лидер в этом направлении в нашем регионе. Часть продукции уже сейчас предназначена для использования в гражданских отраслях народного хозяйства. Считаю, опыт "Туламашзавода" необходимо передавать другим нашим оборонным предприятиям", - приводит пресс-служба правительства Тульской области слова Алексея Дюмина.

Глава предприятия Евгений Дронов отметил, что уже сегодня завод выпускает 20% продукции гражданского назначения. Предприятие производит обширную номенклатуру гражданской продукции, которая в том числе используется для укомплектования аэромобильных госпиталей и комплексов МЧС России.

Повышенного внимания потребует развитие станкостроительного направления. В 2018 году планируется выпустить порядка 20 отечественных станков

Евгений Дронов, гендиректор "Туламашзавода"

"Перед предприятием стоит задача к 2021 году увеличить выпуск гражданской продукции до 40%. Для этого предполагается реконструировать инструментальное производство. Повышенного внимания потребует развитие станкостроительного направления. В 2018 году планируется выпустить порядка 20 отечественных станков", - сообщил он.

Кроме того, "Туламашзавод" планирует увеличивать объемы производства дизельных двигателей, которые востребованы и в гражданской и в оборонной промышленности. Сегодня предприятие выпускает порядка 2 тысяч двигателей в год. План на 2018 год - 10 тысяч штук. Также планируется продолжить выпуск дорожной техники, техники сельхозназначения, возобновить выпуск отечественных мотороллеров, продолжить активное участие в организации производства по сборке токарных станков.

Напомним, что "Туламашзавод" является одним из ведущих предприятий ОПК - производителем автоматических пушек, артиллерийского вооружения кораблей различных типов, высокоточных противотанковых снарядов.
16.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
МЧС
Туламашзавод
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:43
  • 1
Новые фотографии опытного образца самолета радиолокационного дозора и наведения А-100
  • 20.11 01:32
  • 60
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 20.11 01:30
  • 1
Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для семи тысяч контрактников
  • 20.11 01:29
  • 70
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 01:18
  • 1
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 00:52
  • 29
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 20.11 00:26
  • 20
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.11 00:18
  • 6
Все российские минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году
  • 19.11 23:15
  • 11
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 19.11 22:52
  • 39
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 19.11 22:32
  • 41
В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
  • 19.11 22:16
  • 1124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.11 22:04
  • 23
В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"
  • 19.11 19:18
  • 91
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 19.11 17:42
  • 11
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
другие обсуждаемые темы