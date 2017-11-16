"Туламашзавод" намерен увеличить долю гражданской продукции до 40%



Стенд холдинга «Высокоточные комплексы».

Источник: Ростех / Павел Птицын Стенд холдинга «Высокоточные комплексы».Источник: Ростех / Павел Птицын

Гендиректор предприятия Евгений Дронов рассказал о производственных планах на встрече с главой региона

АК "Туламашзавод" (входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех) планирует к 2021 году увеличить долю гражданской продукции до 40%, сообщил генеральный директор предприятия Евгений Дронов на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

Глава региона отметил, что оборонно-промышленный комплекс традиционно вносит большой вклад в развитие экономики области, по большей части - за счет выполнения гособоронзаказа. Алексей Дюмин также подчеркнул, что сегодня тульские предприятия ОПК все более активно осваивают выпуск гражданской продукции. Губернатор напомнил о задаче, которую поставил Владимир Путин - к 2025 году увеличить долю гражданской продукции до 30% в общем объеме.

"Туламашзавод" - лидер в этом направлении в нашем регионе. Часть продукции уже сейчас предназначена для использования в гражданских отраслях народного хозяйства. Считаю, опыт "Туламашзавода" необходимо передавать другим нашим оборонным предприятиям", - приводит пресс-служба правительства Тульской области слова Алексея Дюмина.

Глава предприятия Евгений Дронов отметил, что уже сегодня завод выпускает 20% продукции гражданского назначения. Предприятие производит обширную номенклатуру гражданской продукции, которая в том числе используется для укомплектования аэромобильных госпиталей и комплексов МЧС России.

Повышенного внимания потребует развитие станкостроительного направления. В 2018 году планируется выпустить порядка 20 отечественных станков Евгений Дронов, гендиректор "Туламашзавода"

"Перед предприятием стоит задача к 2021 году увеличить выпуск гражданской продукции до 40%. Для этого предполагается реконструировать инструментальное производство. Повышенного внимания потребует развитие станкостроительного направления. В 2018 году планируется выпустить порядка 20 отечественных станков", - сообщил он.

Кроме того, "Туламашзавод" планирует увеличивать объемы производства дизельных двигателей, которые востребованы и в гражданской и в оборонной промышленности. Сегодня предприятие выпускает порядка 2 тысяч двигателей в год. План на 2018 год - 10 тысяч штук. Также планируется продолжить выпуск дорожной техники, техники сельхозназначения, возобновить выпуск отечественных мотороллеров, продолжить активное участие в организации производства по сборке токарных станков.

Напомним, что "Туламашзавод" является одним из ведущих предприятий ОПК - производителем автоматических пушек, артиллерийского вооружения кораблей различных типов, высокоточных противотанковых снарядов.