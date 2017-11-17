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Ростех формирует единую модель управления качеством

20.11.2017 Ростех 93 0
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Стенд российской госкорпорации Ростех. Архивное фото
Стенд российской госкорпорации Ростех. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости . Михаил Воскресенский

Созданный на базе "РТ-Техприемки" центр компетенций снизит до 25% затраты на устранение дефектов

Ростех создал центр компетенций системы управления качеством на базе дочерней структуры Корпорации - "РТ-Техприемки". Центр компетенций обеспечит единый подход к управлению качеством производимой продукции и снизит до 25% затраты на устранение дефектов к 2025 году, а также в два раза сократит количество неисполненных контрактов по причине ненадлежащего качества.

Центр компетенций создан в рамках исполнения поручения заместителя Председателя Правительства России, Председателя Военно-промышленной комиссии Дмитрия Рогозина. Внедрение единой системы управления качеством является стратегической инициативой Ростеха.

Создание новой структуры вызвано необходимостью выработки единого подхода в реализации общей модели управления качеством, вне зависимости от отраслевой принадлежности предприятий и выпускаемой ими продукции. Это позволит формировать единую картину состояния качества продукции всех организаций в составе Ростеха и повысить эффективность функционирования систем управления качеством.

Результатами работы центра компетенций к 2025 году должны стать снижение до 25% затрат на устранение дефектов продукции, выявляемых на стадии разработки и производства, а также исключение срывов исполнения государственных целевых программ и сокращение в два раза числа неисполненных контрактов по причине ненадлежащего качества.

"Эффективная система управления качеством существенно повышает конкурентоспособность, прежде всего, гражданской продукции, которая к 2025 году должна обеспечить 50% от общего объема выручки Корпорации. А в области государственного оборонного заказа конечной целью системы является устранение предпосылок неисполнения контрактов по причинам, связанным с качеством продукции", - отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Реализация стратегии развития холдинговых компаний, отраслевых комплексов и организаций прямого управления Корпорации путем внедрения передовых отечественных и международных практик является приоритетной задачей центра. В своей работе центр компетенций будет взаимодействовать с Минпромторгом России, Минобороны России и другими федеральными органами исполнительной власти.

"Единый центр реализации политики и подходов в области качества позволит упорядочить взаимоотношения с федеральными органами исполнительной власти, сформировать единую политику в области качества, скоординировать и объединить деятельность представителей холдинговых компаний и организаций Корпорации", - прокомментировал событие генеральный директор "РТ-Техприемки" Владлен Шорин.

Работа центра компетенций будет строиться на анализе качества выпускаемой продукции и результатах внутреннего аудита. Одним из инструментов обеспечения эффективной обратной связи внутри Корпорации станет внедрение автоматизированной информационной системы, которая позволит предприятиям анализировать ситуацию и выявлять проблемные зоны, влияющие на качество продукции, фактически в онлайн-режиме.
17.11.2017
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принадлежат Ростех
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