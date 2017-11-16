

Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей.

Источник: sergiev-posad.net Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей.Источник: sergiev-posad.net

14 ноября в АО "Рособоронэкспорт" прошло заседание Комиссии Союза машиностроителей России по стратегии развития машиностроительной отрасли. Главной темой дискуссии стала гражданская диверсификация ОПК, проблемы и пути решения.

В заседании приняли участие глава Комиссии, Председатель Совета директоров ООО "Группа КАСКОЛ" Сергей Недорослев, директор Департамента стратегического развития АО "ОСК" Лев Гельман, партнер консалтинговой компании АО "Стратеджи Партнерс Групп" Артем Малков, директор ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель" Владимир Бакшаев, заведующая кафедрой организации машиностроительного производства Уральского государственного университета им. Б.Н. Ельцина Мария Прилуцкая, заместитель директора по развитию и международным отношениям Центра научного бизнес партнерства Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий механики и оптики Николай Снетков, генеральный директор ЗАО "ОВК "БИЗОН" Сергей Маричев.

Открывая заседание, Председатель Комиссии СоюзМаш России Сергей Недорослев напомнил, что в 90-ые годы диверсификация ОПК уже проходила, но в то время существовали кардинальные отличия от сегодняшней ситуации: "Те компетенции, которые были наработаны десятками лет, не особо учитывались в производстве товаров. Новый этап – это прежде всего стратегический этап, на котором мы должны опираться на наработанные десятками лет компетенции, но при этом ориентироваться на будущее. В последние 10 лет ситуация с оборонным заказом стала существенно лучше, чем была раньше. Но, тем не менее, федеральная целевая программа перевооружения относительно скоро закончится, еще ряд программ подходит к завершению. Мы смогли отвоевать внутренние рынки у наших традиционных конкурентов, которые раньше занимали и 50, и 100%. Самое главное - использовать внутренний рынок для того, чтобы занять нишу на глобальном мировом рынке. Поскольку только глобальный рынок является достаточным, чтобы выжить даже одному предприятию".

Партнер консалтинговой компании АО "Стратеджи Партнерс Групп" Артем Малков выразил мнение, что ОПК сегодня – это одна из передовых отраслей российской экономики с высокой добавленной стоимостью. Обрабатывающая промышленность создает много рабочих мест (в промышленности занято 2-3 млн. человек), а это значительная доля ВВП: "Действительно, у нас был очень большой провал в 90-е годы, заказов не было, оборонная промышленность стояла. Под конец нулевых годов пришло понимание того, что так жить невозможно, и в отрасль стали поступать значительные деньги. Это позволило перевооружиться, то есть значительно увеличить заказ. При этом существует ряд факторов, которые не позволят этому темпу наращивания расти все время, и скорее всего заказ будет постепенно снижаться. Это происходит из-за двух факторов: цикл перевооружения завершается и расходы на национальную оборону напрямую коррелируют с нефтью. Поэтому, к сожалению, доходы от нефтегазовой отрасли у нас сейчас сокращаются, и вся экономика в целом в последнее время стагнирует, а поддерживать постоянное наращивание расходов военных просто нет возможности".

Об особенностях диверсификации в судостроении рассказал директор Департамента стратегического развития АО "ОСК" Лев Гельман: "Мы многое делаем для того, чтобы к 2030 году появилась целая линейка гражданской продукции, но нужно понимать, что военное и гражданское судостроение технологически сильно отличаются. В среднем гражданское судно по водоизмещению раза в три больше, чем военный корабль. Соответственно, и оснащение разное. Военный корабль гораздо более оснащен системами. И очень сложно совмещать кораблестроение с судостроением. В мире есть единственная страна, которая удачно справляется с этим – это Япония. Другие страны приглашали японцев в 70-х годах повторить их опыт, но ничего не получилось. Наши мировые коллеги по-разному решают вопросы диверсификации. Способ решения диверсификации в судостроительстве – это кооперация между верфями и новые технологические решения, которые мы сейчас и пытаемся реализовать. Если смотреть глобально, то нам нужно решить технологическую проблему, связанную с возможностью использовать мощности как для производства военных, так и для производства гражданских судов".

Директор ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель" Владимир Бакшаев добавил, что одна из самых существенных проблем на сегодня – это бывшая в употреблении импортная техника на российском рынке. "Крупные европейский компании продают по заниженной цене транспортные средства в третьи страны, в том числе и в Россию. Делается это для того, чтобы не заниматься утилизацией. На 2016 год российскими заводами произведено 1586 изделий, а импортных бывших в употреблении завезли 7216 штук. В Китае, Индии и Бразилии такая практика, к слову, уже запрещена. Сертификацией в России занимается не орган исполнительной власти, а частная компания. С учетом того, что это малый бизнес, то полноценные проверки не производятся. Ежегодно таких изделий завозится на сумму от 8 до 18 триллионов рублей", - подчеркнул Бакшаев, выступив с предложением внести изменения в нормативные документы с тем, чтобы сертификаты на использование импортной техники выдавались с участием государственных органов.

Заведующая кафедрой организации машиностроительного производства Уральского государственного университета им. Б.Н. Ельцина Мария Прилуцкая рассказала о факторах, которые влияют на проблемы и перспективы диверсификации производства предприятий ОПК: "Первый фактор - это те огромные вложения, которые были и будут вложены в дорогостоящее оборудование и сложнейшие технологические компетенции. Новые технологии и в военном, и в гражданском секторе требуют новое оснащение, которое отличается от получаемого предприятиями сегодня. Это условие ставит задачу учета уже сформированных дорогостоящих компетенций при выборе продуктового портфеля для гражданского производства. Второй фактор – поставленная задача перед работниками оборонных предприятий производить исключительно высокотехнологичную продукцию и преимущественно в целях импортозамещения. Соответственно, российские предприятия вынуждены входить в сложное, уже занятое ключевыми участниками, высококонкурентные рынки с очень высокими входными барьерами. Необходимо применение совершенно других бизнес-моделей работы". Третий важный фактор, определяющий диверсификацию, по мнению Прилуцкой, это необходимость формирования на базе предприятий ОПК, так называемых драйверов развития региональных экономик.

По итогам заседания Комитета СоюзМаш России по стратегии развития машиностроительной отрасли было принято решение подготовить и направить письмо в адрес профильных Комитетов и Комиссий Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Координационным и Экспертным советам с рекомендацией включить в планы работы на 2018 год рассмотрение вопросов диверсификации ОПК. Также Аппарату Комиссии было поручено разработать Дорожную карту проекта "Стратегия диверсификации предприятий ОПК в регионах России".