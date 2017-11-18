Канада отзывает из Ирака разведывательную авиацию



CP-140 Aurora.

Источник: © Aldo Bidini/Wikimedia Commons CP-140 Aurora.Источник: © Aldo Bidini/Wikimedia Commons

Самолет более чем за три года совершил 850 боевых вылетов, "внося непосредственный вклад в поражение группировки ИГ", сообщили в канадском министерстве обороны

ОТТАВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадский разведывательный самолет CP-140 Aurora завершит миссию в Ираке в составе войск международной коалиции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и вернется в Канаду в декабре 2017 года. Об этом говорится в заявлении канадского министерства национальной обороны, которое в пятницу поступило в представительство ТАСС.

"CP-140 Aurora завершит более чем трехлетнюю работу по поддержке коалиции и вернется в Канаду в середине декабря. На сегодняшний день данное воздушное судно совершило 850 боевых вылетов, внося непосредственный вклад в поражение группировки ИГ путем предоставления войскам коалиции разведданных и наблюдения", - говорится в заявлении.

В Минобороны уточнили, что после возвращения самолета-разведчика в составе войск коалиции будут задействованы один самолет-заправщик Airbus СС-150 Polaris, два транспортных борта CC-130J Hercules, четыре вертолета CH-146 Griffon и группа военных инструкторов, состоящая из спецназовцев. Кроме того, в Северном Ираке силами канадских военных развернут полевой госпиталь, который будет работать минимум до 30 апреля 2018 года.

Канада присоединилась к борьбе с ИГ в 2014 году. 18 февраля 2016 года по решению канадского премьер-министра Джастина Трюдо ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков группировки ИГ в Сирии и Ираке. Все шесть истребителей СF-18 вернулись домой. В то же время самолеты CP-140 Aurora и Airbus СС-150 Polaris остались на канадской авиабазе в Кувейте для оказания содействия авиации союзников. Кроме того, тогда Канада увеличила число военных инструкторов в Ираке с 69 до 230 человек, которые занимаются на севере страны обучением курдского ополчения.

В июне текущего года правительство Канады продлило военную миссию страны в Ираке до 31 марта 2019 года.