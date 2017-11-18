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В США запустили первый метеорологический спутник нового поколения JPSS-1

20.11.2017 ТАСС 60 0
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Метеорологический спутник JPSS-1
Первый метеорологический спутник нового поколения JPSS-1.
Источник: © NASA/Kim Shiflett

Аппарат будет двигаться по полярной орбите на высоте 824 км, облетая Землю 14 раз за сутки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первый метеорологический спутник нового поколения JPSS-1 успешно запущен в ночь на субботу с базы американских ВВС Ванденберг (штат Калифорния). Об этом NASA сообщило в Twitter.

По данным ведомства, старт ракеты-носителя Delta II со спутником состоялся в субботу в 01:47 по местному времени (12:47 мск). Запуск аппарат переносился несколько раз по различным причинам. В частности, 15 ноября он был отменен из-за сильных ветров в средних слоях атмосферы.

Аппарат JPSS-1 предназначен для дистанционного зондирования Земли, а также наблюдений за Мировым океаном и атмосферой. Американские специалисты рассчитывают, что предстоящая эксплуатация пяти научных приборов, установленных на аппарате, позволит прежде всего существенно повысить точность прогнозов погоды. Спутник будет двигаться по полярной орбите на высоте 824 км, совершая в сутки 14 витков вокруг Земли.
18.11.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия
США

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