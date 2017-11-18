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Глава СТРАТКОМ США заявил о необходимости модернизации ядерной триады страны

20.11.2017 ТАСС 54 0
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USSTRATCOM
Стратегическое командование ВС США (USSTRATCOM).
Источник: www.stratcom.mil

При этом Джон Хайтен подчеркнул, что "чем больше ядерного оружия есть в мире, тем менее безопасным он является"

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил в субботу о необходимости модернизации ядерной триады - МБР шахтного базирования, стратегических бомбардировщиков и подводных ракетоносцев - страны. С такими словами он выступил на Форуме Галифакса по международной безопасности в канадской провинции Новая Шотландия. Выступление генерала транслировал телеканал CBS.

"Атомные подводные лодки, стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты нуждаются в модернизации. Меня беспокоит наш [ядерный] потенциал в конце 2020-2030-х годов", - отметил он.

Хайтен также подчеркнул, что "чем больше ядерного оружия есть в мире, тем менее безопасным он является".

Согласно справочным материалам Госдепартамента, США по состоянию на 1 марта располагали 405 МБР, 220 БРПЛ Trident II и 48 бомбардировщиками B-52 и B-2. По оценкам американских неправительственных экспертов, ядерный арсенал страны насчитывает 6,8 тыс. боеголовок, из которых 2,8 тыс. ожидают утилизации. В ведении ВВС находятся около 1 тыс. оперативно развернутых боеголовок, которые примерно поровну распределены между стратегическими бомбардировщиками B-52 и B-2.

Кроме того, ВВС отвечают за 400 тактических зарядов мощностью от 0,3 до 170 килотонн. Примерно 150 из них складировано на шести американских базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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