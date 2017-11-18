Миноносец Морских сил самообороны Японии зайдет во Владивосток 20 ноября
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ВМФ Японии. Источник: atlanticsentinel.com.
В период стоянки запланировано проведение организационных совещаний для окончательного согласования эпизодов маневров
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Корабль Морских сил самообороны (МССО) Японии "Хамагири" зайдет в понедельник, 20 ноября, во Владивосток для участия в учениях Сарекс. Об этом сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"В соответствие с достигнутыми договоренностями 20 ноября для участия в учениях по поиску и спасению на море "Сарекс-2017" во Владивосток с неофициальным заходом прибудет эскадренный миноносец МССО Японии "Хамагири", - сказал Воскресенский. Он уточнил, что старшим на борту японского корабля является командующий 15-й эскортной флотилией МССО Японии капитан 1 ранга Тэцуя Обата.
В период стоянки запланировано проведение организационных совещаний для окончательного согласования эпизодов учений, проведение товарищеских встреч по футболу и волейболу между моряками двух стран. Для моряков МССО Японии запланирована культурная программа.
Учения "Сарекс" пройдут 25 ноября в акватории залива Петра Великого.
В период с 14 по 18 октября текущего года Владивосток посетил отряд кораблей МССО Японии в составе эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима".
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18.11.2017
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