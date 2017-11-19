Минобороны: ракетные части СВ России перевооружены комплексами "Искандер-М" на 80%



Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Также в войска поступают модернизированные гаубицы "Мста-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", новые всепогодные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема- С"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ракетные части Сухопутных войск России перевооружены на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" на 80%. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в связи с отмечаемым в воскресенье Днем ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

"Продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса "Точка-У" на "Искандер-М". На сегодняшний день свыше 80% ракетных соединений уже имеют на своем вооружении ракетные комплексы "Искандер-М", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, отметили в Минобороны, в войска поступают модернизированные 152-миллиметровые гаубицы "Мста-СМ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", новые всепогодные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема- С".

С ракетными и артиллерийскими подразделениями регулярно проводятся тактические учения с пусками боевых ракет и боевой стрельбой, индивидуальные стрельбы с офицерами и сержантами. В этом году в ходе боевой подготовки выполнено более 36 тыс. огневых задач, израсходовано около 240 тыс. артиллерийских боеприпасов, уточнили в Минобороны.

С Днем ракетных войск и артиллерии военных, ветеранов и промышленников поздравил министр обороны Сергей Шойгу. В своем поздравительном приказе глава ведомства, в частности, отметил, что "славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих". "Успешно осваивая современные вооружение и военную технику, постоянно совершенствуя профессиональное мастерство и боевую выучку, они всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны", - подчеркнул глава Минобороны.