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Артиллерия получит больше разведывательных возможностей, заявил Матвеевский

20.11.2017 РИА Новости 54 0
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ЗРК Панцирь-С1
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Развитие ракетных войск и артиллерии ВС РФ будет идти в сторону создания разведывательно-огневой системы, управляемой единым автоматическим комплексом, сообщил в субботу начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский.

"Цель строительства ракетных войск и артиллерии - это переход в новое качественное состояние - наш род войск должен стать разведывательно-огневой системой, в которой действительно будут интегрированы средства разведки различных видов, не только средств артиллерийской разведки. От других видов разведки мы можем получать информации об объектах противника, это, естественно, средства поражения, и всё это объединено автоматизированной системой управления", - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

В качестве основного приоритета Матвеевский назвал "развитие систем и или подсистем, которые входят в эту разведывательно-огневую систему". По его словам, именно автоматизированная система управления позволит сократить время на принятие решений, подготовку к нанесению артиллерийских ударов, а также сократить расчеты, которые проводились до этого в ручном режиме.

Матвеевский отметил роль беспилотников - они повышают точность ударов, сокращают время на выполнение огневых задач, и за счет их применения сокращается расход боеприпасов при выполнении задач закрытых огневых позиций.

"Цели получаются наблюдаемые именно за счет этих летательных аппаратов, то есть, это движение вперед, связанное с уходом от традиционных способов артиллерийской разведки", - объяснил Матвеевский.
18.11.2017
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