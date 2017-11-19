С потерянной подлодки ВМС Аргентины могли отправить семь сигналов



Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Uncredited Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Uncredited

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВМС Аргентины получили семь сигналов, вероятно, с потерянной подводной лодки "Сан-Хуан", но установить контакт с ней не удалось, сообщило Минобороны страны.

Длительность спутниковых сигналов составила от 4 до 36 секунд. Они были приняты с 10:52 (16:52 мск субботы) до 15:42 (21:42 мск субботы) различными базами ВМС.

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли, они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз. На борту субмарины находились 44 члена экипажа. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках.

В поисково-спасательных работах уже принимают участие самолет Р-8А ВМС США, а также самолет Р-3, принадлежащий НАСА.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и вошла в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина - 66 метров, скорость - до 25 узлов.