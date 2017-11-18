WSJ: США намерены укрепить систему ПРО Саудовской Аравии



Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд награждает президента США Дональда Трампа высшей наградой Cаудовского королевства - орденом короля Абдулазиза аль-Сауда. Эр-Рияд, 20.05.2017.

Источник: Evan Vucci / AP Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд награждает президента США Дональда Трампа высшей наградой Cаудовского королевства - орденом короля Абдулазиза аль-Сауда. Эр-Рияд, 20.05.2017.Источник: Evan Vucci / AP

Как отмечается в публикации, Вашингтон хочет обезопасить королевство после запущенной на его территорию ракеты из Йемена

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ищет пути для того, чтобы оперативно усилить систему противоракетной обороны Саудовской Аравии. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, Вашингтон активизировал свои усилия по урегулированию ситуации в регионе. Причиной для этого стала серия арестов принцев и официальных лиц в Саудовской Аравии, "загадочная отставка премьер-министра Ливана во время визита в Эр-Рияд", а также "запуск поддерживаемыми Тегераном мятежниками в Йемене ракеты иранского производства", которая была сбита недалеко от саудовской столицы.

Как отмечается в публикации, "администрация Трампа добивается выхода из ситуации политической неопределенности в Ливане, чтобы США и Саудовская Аравия смогли сфокусироваться на том, что Вашингтон считает наиболее значимой из региональных угроз: поставках Ираном новейших вооружений его союзникам на Ближнем Востоке, в том числе "Хезболлах". "Состояние неопределенности не соответствует чьим-либо интересам, помимо "Хезболлах" и их союзников, - приводит газета слова американского чиновника. - Чем дольше такая ситуация продолжается, тем хуже для интересов Саудовской Аравии, США и наших друзей".

По сведениям издания, в Вашингтоне, в частности, стремятся "гарантировать, что Саудовская Аравия обладает возможностями защитить себя от любых дальнейших ракетных ударов". Как отмечается в публикации, администрация Трампа в прошлом месяце дала одобрение на приобретение Эр-Риядом ракет, пусковых систем и радиолокационного оборудования на сумму до $15 млрд. Выполнение этой сделки, по словам источников The Wall Street Journal, может быть ускорено в связи с запуском ракеты из Йемена в направлении Эр-Рияда.

Как отмечает издание, США также рассматривают различные меры с целью ограничения распространения на Ближнем Востоке ракет производства Ирана. Ранее, в частности, ВМС США перехватили поставку таких вооружений в Йемен.