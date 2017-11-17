Сроки строительства "Бореев-Б" определят по итогам их эскизного проектирования
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Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото.
Источник: © Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш»
Главком ВМФ Владимир Королев добавил, что восемь серийных атомных подводных лодок проекта "Борей" будут достроены к середине 2020-х годов
СЕВЕРОДВИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Сроки строительства атомных подводных лодок проекта "Борей-Б" станут ясны после завершения эскизного проектирования этих кораблей. Об этом в пятницу сообщил главком ВМФ Владимир Королев.
"Сегодня мы с 2018 года начинаем активно работать по этому проекту, я думаю, это будет ближайшее время, конкретные даты мы определим по результатам первого этапа - то есть, формирования эскизного облика", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Королев отметил, что восемь серийных атомных подводных лодок проекта "Борей" будут достроены к середине 2020-х годов.
Как рассказал ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, в России начались работы по созданию стратегических атомных подводных лодок типа "Борей-Б". Гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщал ТАСС, что предприятие к концу 2020 года должно передать Военно-морскому флоту России восемь стратегических атомных подводных лодок типа "Борей" и шесть многоцелевых "Ясеней".
Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Они оснащаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Еще пять атомных подлодок типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии, "Князь Пожарский", был заложен в декабре прошлого года.
Ранее гендиректор ЦКБ "Рубин", разработавшего "Бореи", Игорь Вильнит сообщал ТАСС, что проект получит дальнейшее развитие и после серии улучшенных подлодок "Борей-А".
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17.11.2017
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