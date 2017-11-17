Четвертый стратегический ракетоносец "Борей" спущен на воду в Северодвинске



Спуск на воду подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске.

Источник: © Алексей Липницкий/ТАСС Спуск на воду подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске.Источник: © Алексей Липницкий/ТАСС

Подводный стратегический ракетоносец "Князь Владимир" был заложен в 2012 году

СЕВЕРОДВИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Первый модернизированный подводный крейсер (четвертый по счету в семействе "Бореев") проекта 955А - "Князь Владимир" - выведен из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спущен на воду, передает корреспондент ТАСС с места события.

На церемонии присутствуют главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев и глава ЦКБ "Рубин" (бюро создало проект "Борей") Игорь Вильнит. Команду на вывод ракетоносца из эллинга традиционно дал гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Вывод из эллинга головного ракетного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир" является результатом высочайшего профессионализма корабелов "Севмаша", - отметил Королев.

"Создание и строительство серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А", а затем и создание подводных лодок проекта "Борей-Б" с последующим строительством атомных подводных крейсеров пятого поколения обосновано положениями морской доктрины России и направлено на выполнение задачи поддержания на высоком уровне оснащенности группировок стратегических подлодок на Тихоокеанском и Северном флотах", - сказал Королев.

Главком отметил, что флот должен получить "Князя Владимира" в 2018 году. Королев напомнил, что оснащенность морских стратегических ядерных сил ВМФ России современными подводными лодками превысила 80%. По его словам, для экипажей строящихся подводных лодок, которые будут обучаться в 2018 году, разработаны "новые специальные программы подготовки". А за 2017 год в учебных центрах ВМФ было подготовлено более 30 экипажей.

Лучший в мире

В то же время Вильнит отметил, что в создании корабля участвовали коллективы разных предприятий. "Этот корабль является лучшим, передовым во всем мире. Уверен, что это хороший вклад в могущество нашей родины", - сказал он.

Экипаж подлодки состоит из 130 человек, все они уже несли службу на других кораблях. "Экипаж прошел качественную подготовку в учебном центре в городе Сосновый Бор Ленинградской области, после этого прибыл на Беломорскую военно-морскую базу, продолжил работу на корабле. Участвовал в наладке и проверке работоспособности всех систем вооружения и морской техники", - рассказал командир ракетоносца капитан второго ранга Владислав Дружин, отметив при этом, что подлодка очень отличается от предыдущих кораблей.

Теперь ракетоносец доставят в плавучий док, где еще раз проверят. После этого внутри плавдока корабль будет выведен на акваторию завода, после чего ему предстоят заводские и государственные испытания.

Подводный стратегический ракетоносец "Князь Владимир" был заложен в 2012 году. Он станет четвертой подлодкой в серии из восьми "Бореев" и первым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А". Три субмарины проекта "Борей" уже переданы флоту, в 2014 году были заложены сразу две подлодки - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", в 2015-м - "Император Александр III", в 2016-м - "Князь Пожарский". Каждая такая подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".