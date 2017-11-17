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Работы по эскизному проекту подлодки "Хаски" завершат в 2018 году

20.11.2017 ТАСС 74 0
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Главком Военно-морского флота России Владимир Королев. Архивное фото
Главком Военно-морского флота России Владимир Королев. Архивное фото.
Источник: © Главный штаб ВМФ

По словам главкома ВМФ Владимира Королева, по окончании научно-исследовательской работы будет определен эскизный проект подлодки

СЕВЕРОДВИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Научно-исследовательские работы по созданию эскизного проекта многоцелевой подлодки пятого поколения "Хаски" завершатся в 2018 году. Об этом в пятницу сообщил главком ВМФ Владимир Королев.

"Давайте мы сначала закончим научно-исследовательскую работу по этой теме, мы ее закончим в следующем году. Нам будет ясен эскизный проект, от него мы перейдем к техническому проекту. Решение будем принимать по результатам приема научно-исследовательской работы", - сказал он.

Ранее в Объединенной судостроительной корпорации сообщали, что формирование облика и создание эскизного образца перспективной атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения "Хаски" будет завершено в течение двух лет. Разработка многоцелевой АПЛ пятого поколения ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Петербурге. Сейчас в России строится серия многоцелевых подлодок четвертого поколения проекта "Ясень" и стратегических ракетоносцев "Борей".
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
885 Ясень
Хаски

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