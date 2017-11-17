Шойгу: система межведомственного взаимодействия доказала эффективность в операции в Сирии
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Министр обороны сообщил, что в рамках данной системы были выполнены более 1,6 тыс. задач, в том числе обеспечение действий авиационной и морской группировок российских войск в арабской республике
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Система межведомственного информационного взаимодействия показала высокую эффективность при выполнении более 1,6 тыс. задач, в том числе при обеспечении действий авиационной и морской группировок российских войск в Сирии. Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на III Межведомственной научно-практической конференции, посвященной вопросам информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ.
Шойгу отметил, что обеспечение обороноспособности страны напрямую зависит от слаженной работы всех органов государственной власти. "Для этого необходим четко отлаженный механизм взаимодействия, основанный на передовых формах и методах. Созданный в 2013 году Национальный центр управления обороной Российской Федерации позволил сформировать систему межведомственного информационного взаимодействия, которая объединила органы государственной власти, госкорпорации и организации", - рассказал он.
По словам министра, были разработаны ее нормативная база и техническая основа, а также проведен комплекс мероприятий по подготовке органов управления министерств и ведомств к совместной работе.
"При этом алгоритмы взаимодействия апробированы на стратегических учениях и тренировках. Свои высокие возможности данная система доказала при выполнении более 1,6 тысячи различных задач. Среди них всестороннее обеспечение действий авиационной и морской группировок российских войск в Сирии, реализация программы перевооружения армии и флота, оказание помощи региональным властям в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и многие другие", - сказал Шойгу.
Министр обороны также сообщил, что около 2 тыс. тонн грузов ежедневно доставляется в Сирию благодаря налаженному межведомственному взаимодействию и слаженной работе Национального центра управления обороной РФ. "Мы контролируем все перевозки как по воздуху, так и по автомобильнвм дорогам, морским путям сообщения... И сегодня мы гарантированно имеем все возможности для доставки в самые отдаленные районы в очень короткие сроки", - сказал он.
По словам Шойгу, это дает возможность не просто передислокации больших группировок войск, но и их обеспечения их на протяжении достаточно продолжительного периода. "Могу сказать, что в среднем у нас в сутки доставляется в САР примерно 2 тыс. тонн. Это, конечно, требует больших усилий и в том числе работы управленческого звена Национального центра управления обороной РФ", - подчеркнул министр.
Кроме того, на круглосуточный контроль поставлены особо значимые производства вооружения и военной техники. "В прошлом году мы начали контролировать в том числе отдельные объекты ВПК, которые проходят по программе реконструкции Министерства промышленности. Мы контролируем все полигоны без исключения, что позволило нам вывести задействование полигонов более чем на 80%" - сказал Шойгу.
"Все это безусловно возможно только в строгом и жестком взаимодействии с другими министерствами и ведомствами", - отметил он.
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17.11.2017
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