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Концепт тяжелого мотоцикла "Иж" протестировали на трассе "Формулы-1" в Сочи

20.11.2017 ТАСС 64 0
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Концепт-байк «Иж»
Концепт-байк «Иж».
Источник: kalashnikov.media

Впервые мотоцикл был представлен на форуме "Армия-2017"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) протестировал свой тяжелый мотоцикл "Иж" на трассе "Формулы-1" в Сочи. Соответствующее видео опубликовано в пятницу на "Калашников медиа".

"Тест концепт-байка "Иж" прошел в Сочи на трассе "Формулы-1". Впервые тяжелый мотоцикл, разработанный концерном "Калашников", был представлен на форуме "Армия-2017", - говорится в сообщении.



Мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, его габариты составляют 2900х940х1250 мм, а масса - 510 кг. Максимальная скорость концепт-байка - 250 км/ч, крутящий момент - 180 Нм, а мощность двигателя - 110 кВт.

Ранее концерн уже показал несколько своих электромотоциклов. В "Калашникове" указали, что их максимальная мощность составляет 15 кВт, а запас хода на одной зарядке достигает 150 км. Позже генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщил, что Минобороны РФ уже начало тестировать эти мотоциклы. Кроме того, в конце августа для тестов несколько образцов были переданы столичной полиции.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX

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