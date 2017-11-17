Концепт тяжелого мотоцикла "Иж" протестировали на трассе "Формулы-1" в Сочи
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Концепт-байк «Иж».
Источник: kalashnikov.media
Впервые мотоцикл был представлен на форуме "Армия-2017"
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) протестировал свой тяжелый мотоцикл "Иж" на трассе "Формулы-1" в Сочи. Соответствующее видео опубликовано в пятницу на "Калашников медиа".
"Тест концепт-байка "Иж" прошел в Сочи на трассе "Формулы-1". Впервые тяжелый мотоцикл, разработанный концерном "Калашников", был представлен на форуме "Армия-2017", - говорится в сообщении.
Мотоцикл способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды, его габариты составляют 2900х940х1250 мм, а масса - 510 кг. Максимальная скорость концепт-байка - 250 км/ч, крутящий момент - 180 Нм, а мощность двигателя - 110 кВт.
Ранее концерн уже показал несколько своих электромотоциклов. В "Калашникове" указали, что их максимальная мощность составляет 15 кВт, а запас хода на одной зарядке достигает 150 км. Позже генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщил, что Минобороны РФ уже начало тестировать эти мотоциклы. Кроме того, в конце августа для тестов несколько образцов были переданы столичной полиции.
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17.11.2017
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