Предприятие УВЗ модернизирует огнеметные системы "Солнцепек"
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Тяжелая огнеметная машина ТОС-1А Солнцепёк.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предприятие "Омсктрансмаш" (входит в научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод") проводит масштабную модернизацию парка российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", в ходе которой, в частности, на систему устанавливается динамическая защита и новая пусковая установка, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УВЗ.
"Омский завод транспортного машиностроения" по заказу Минобороны модернизировал тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. На ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающая машина комплекса - крановую", - говорится в сообщении.
В УВЗ отметили, что такую масштабную работу для Минобороны РФ завод выполняет впервые. Первая партия модернизированных "Солнцепеков" будет отправлена заказчику до конца месяца.
ТОС-1А - самая мобильная, защищенная и мощная огнеметная система в мире на базе шасси танка Т-72, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника. "Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.
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17.11.2017
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