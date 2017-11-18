NYT: США планируют защищаться от ракет КНДР с помощью кибероружия



Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР.

Источник: © AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР.Источник: © AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трамп может использовать кибероружие и беспилотники, чтобы предотвратить ракетный удар со стороны КНДР, сообщает New York Times.

Как пишет газета, на прошлой неделе в Конгресс был направлен запрос о выделении 4 миллиардов долларов на противодействие угрозе со стороны Северной Кореи. Ранее Конгресс уже одобрил выделение 8 миллиардов долларов Агентству по противоракетной обороне.

По информации издания, США готовы использовать кибероружие, чтобы вмешаться в работу систем управления ракетами до их запуска. Кроме того, могут быть использованы беспилотники и истребители, чтобы сбить их сразу после старта.

Отмечается, что оба эти варианта еще находятся на "экспериментальной стадии".

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.