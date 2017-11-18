NYT: США планируют защищаться от ракет КНДР с помощью кибероружия
|
|
Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР.
Источник: © AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трамп может использовать кибероружие и беспилотники, чтобы предотвратить ракетный удар со стороны КНДР, сообщает New York Times.
Как пишет газета, на прошлой неделе в Конгресс был направлен запрос о выделении 4 миллиардов долларов на противодействие угрозе со стороны Северной Кореи. Ранее Конгресс уже одобрил выделение 8 миллиардов долларов Агентству по противоракетной обороне.
По информации издания, США готовы использовать кибероружие, чтобы вмешаться в работу систем управления ракетами до их запуска. Кроме того, могут быть использованы беспилотники и истребители, чтобы сбить их сразу после старта.
Отмечается, что оба эти варианта еще находятся на "экспериментальной стадии".
В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы со стороны КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.
|
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.08.2017 NBC узнал о плане превентивного удара США по ракетным объектам КНДР
15.05.2017 Какой будет третья мировая
20.11.2017 Глава Пентагона назвал условия для начала переговоров США с КНДР
10.11.2017 У красной черты. Как именно США планируют "сдержать агрессию России"
31.10.2017 Козыри "гегемона". Какое оружие испытают США под предлогом ядерных учений
30.10.2017 Пять мест, где в 2018 году может начаться третья мировая война (Aftonbladet, Швеция)
20.10.2017 СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
18.10.2017 Ядерная война может начаться в любой момент, заявили в КНДР