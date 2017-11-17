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Глава Минобороны Норвегии выразил сожаление из-за инцидента на учениях НАТО

20.11.2017 РИА Новости 54 0
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Анкара
Вид на город Анкара.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

СТОКГОЛЬМ, 17 ноя - РИА Новости, Людмила Божко. Глава Минобороны (МО) Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление в связи с инцидентом на учениях НАТО в Ставангере, который вызвал крайне негативную реакцию Турции.

"Я выражаю сожаление в связи с произошедшим во время учений в Совместном центре НАТО в Ставангере", - сказал Бакке-Йенсен, слова которого процитированы в сообщении для прессы.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений поставили стенд с портретами "врагов", на них были изображены основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких солдат, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

По словам норвежского министра, произошедшее стало результатом действий отдельного человека и не отражает точку зрения Норвегии. Глава Минобороны также сообщил, что инициатор произошедшего отстранен от учений и власти намерены провести основательное расследование этого конкретного случая.

В сообщении для прессы подчеркнуто, что Турция является важным членом НАТО, с которым норвежская сторона намерена поддерживать хорошие взаимоотношения.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии принес и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Норвегия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Военные учения

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