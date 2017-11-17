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Kaspersky сообщила об атаках китайскоговорящих хакеров на проекты в России

20.11.2017 РИА Новости 41 0
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Лаборатория Касперского
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" зафиксировала активизацию китайскоговорящих хакеров в третьем квартале 2017 года, основными целями которых стали, в частности, российские госпроекты с рядом азиатских стран, говорится в сообщении компании.

Так, за отчетный период эксперты "Лаборатории Касперского" расследовали 24 инцидента, признанных целевыми атаками и кампаниями кибершпионажа, и 10 из них оказались организованы группами атакующих, говорящих на китайском языке. Атаки были организованы в основном на разработчиков популярного программного обеспечения, а также на государственные структуры и критически важные предприятия ряда стран.

Как утверждают аналитики компании, одной из главных мишеней этих хакеров стала Россия, а точнее ее государственные проекты с некоторыми азиатскими странами. Так, в июле была обнаружена атака IronHusky, целью которой стали компании из авиационного сектора России и Монголии (ранее страны договорились о сотрудничестве в развитии проектов воздушной обороны Монголии). Кроме того, в это время были атакованы энергетические предприятия России и Индии после подписания соглашения между странами о сотрудничестве в атомном секторе.

Среди популярных ПО жертвами китайскоговорящих злоумышленников стали Netsarang и CCleaner, в которые были внедрены вредоносные коды.

"Тенденция заражения организаций через цепочку поставщиков, в данном случае через производителей программного обеспечения, набирает все большие обороты… Злоумышленники понимают перспективность такой тактики, которая обеспечивает им большой набор целей и позволяет оставаться в тени. Мы считаем, что в ближайшем будущем они будут все активнее пользоваться этим приемом, а значит многим организациям стоит пересмотреть свою тактику защиты от целевых атак", - отметил руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников, чьи слова приводятся в сообщении.
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Индия
Китай
Монголия
Россия
Проекты
Бережливое производство
ИТ

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