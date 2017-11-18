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Китай представил "дорожную карту" развития космической транспортной системы

20.11.2017 РИА Новости 57 0
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Ракета-носитель Чанчжэн-7
Ракета-носитель Чанчжэн-7 с грузовым космическим кораблем Тяньчжоу-1 на космодроме Вэньчан, Китай.
Источник: © AFP 2017 / Fred Dufour

ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Корпорация аэрокосмической науки и техники КНР (CASC) опубликовала "дорожную карту" по развитию космической транспортной системы страны на 2017-2045 годы.

В размещенном на сайте CASC тексте отмечается, что план направлен на создание и укрепление космической транспортной системы, а также на постепенное осуществление стратегической цели 19-го съезда Компартии Китая по превращению КНР в сильную космическую державу.

Согласно дорожной карте, к 2020 году семейство ракет-носителей "Чанчжэн" ("Великий поход") должно достичь высокого мирового уровня и пополниться новым представителем - ракетой средней грузоподъемности "Чжанчжэн-8", первый полет которой может состояться в 2019 году.

Также план подразумевает развитие системы запусков коммерческих космических судов, использование которых будет возможным для всех стран мира, рассматривается проект создания "космических автобусов", "космических попуток", и "пассажирских перевозок премиум класса", которые будут сравнительно недорогими и надежными благодаря дальнейшей интеллектуализации и модернизации ракет-носителей.

К 2025 году китайские ученые планируют воплотить в жизнь планы по началу суборбитального космического туризма и началу запусков многоразовых суборбитальных космических транспортных аппаратов.

Китай активно развивает свои лунную и марсианскую программы, в связи с чем страна планирует осуществить первый полет ракеты-носителя большой грузоподъемности "Чанчжэн-9" уже к 2030 году. Новая ракета-носитель сможет нести до 100 тонн полезного груза, благодаря чему его намерены использовать для пилотируемых миссий на Луну и беспилотных полетов на Марс для сбора проб.

Сейчас самой мощной ракетой-носителем нового поколения Китая является "Чанчжэн-5", она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.

Дорожная карта предусматривает, что к 2040 году начнется запуск двухступенчатых ракет повторного использования нового поколения и космических шаттлов с ядерной силовой установкой, что позволит вести разведку и разработку месторождений на малых космических телах, к примеру, малых планетах и астероидах. Также это может сделать реальной возможность строительства космической солнечной электростанции.

К 2045 году Китай планирует превратиться в великую космическую державу, при этом радикально изменятся способы космической транспортировки.
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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в открытом доступе
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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
СЭС
Чанчжэн
Ядерный щит

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