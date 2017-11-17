Россия и Китай проведут компьютерные учения по ПРО
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Несение боевого дежурства сил противоракетной обороны в Московской области. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Китай в ходе компьютерных учений по противоракетной обороне отработают действия в случае "случайных и провокационных ударов баллистическими ракетами", сообщает в пятницу Минобороны РФ.
Второе российско-китайское компьютерное командно-штабное учение "Воздушно-космическая безопасность-2017" пройдет в Пекине 11-16 декабря.
Целью мероприятия заявлена "совместная отработка вопросов планирования и действий группировок ПРО" для "повышения возможностей реагирования на случайные и провокационные удары баллистическими ракетами".
При этом в Минобороны подчеркивают, что учения не направлены против третьих стран.
Учения, как отмечают в релизе, "призвано качественно повысить уровень взаимодействия вооруженных сил России и Китая при отражении современных вызовов".
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17.11.2017
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