Россия и Китай проведут компьютерные учения по ПРО



Несение боевого дежурства сил противоракетной обороны в Московской области. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Несение боевого дежурства сил противоракетной обороны в Московской области. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия и Китай в ходе компьютерных учений по противоракетной обороне отработают действия в случае "случайных и провокационных ударов баллистическими ракетами", сообщает в пятницу Минобороны РФ.

Второе российско-китайское компьютерное командно-штабное учение "Воздушно-космическая безопасность-2017" пройдет в Пекине 11-16 декабря.

Целью мероприятия заявлена "совместная отработка вопросов планирования и действий группировок ПРО" для "повышения возможностей реагирования на случайные и провокационные удары баллистическими ракетами".

При этом в Минобороны подчеркивают, что учения не направлены против третьих стран.

Учения, как отмечают в релизе, "призвано качественно повысить уровень взаимодействия вооруженных сил России и Китая при отражении современных вызовов".