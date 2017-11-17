Человекоподобный робот научился делать сальто
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Человекоподобный робот ATLAS.
Источник: www.dvice.com
Специалисты Boston Dynamics научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. Ролик с демонстрацией его новых способностей опубликован на YouTube-канале компании.
На видео робот проходит полосу препятствий, перепрыгивая с платформы на платформу. В конце ролика Atlas успешно выполняет сальто назад. Также специалисты показали неудачные дубли, где он падает после приземления.
Atlas — антропоморфный робот, предназначенный для передвижения по пересеченной местности. Он ходит на двух ногах, может использовать свободные руки для переноса груза или для того, чтобы забраться на вертикальные препятствия.
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17.11.2017
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