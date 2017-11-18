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Пуск улучшенной ракеты "Искандер-М" показали с расстояния 100 метров

20.11.2017 Lenta.ru 58 0
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Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М
Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М.
Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов

Телеканал "Звезда" опубликовал на YouTube кадры пуска улучшенной ракеты комплекса "Искандер-М" на учениях Организации договора о коллективной безопасности в Таджикистане.

Пуск осуществлялся с полигона Ляур по объекту, расположенному на расстоянии более 130 километров, уточняет РИА Новости. Баллистическая ракета поразила цель, отклонившись не более чем на 10 метров.

На некоторых кадрах пуск можно наблюдать с расстояния примерно 100 метров.



"Искандер" представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. "Искандер-М" — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность "стелс-технологии".
18.11.2017
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Таджикистан
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