Пуск улучшенной ракеты "Искандер-М" показали с расстояния 100 метров



Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М.

Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М.Источник: © РИА Новости / Сергей Орлов

Телеканал "Звезда" опубликовал на YouTube кадры пуска улучшенной ракеты комплекса "Искандер-М" на учениях Организации договора о коллективной безопасности в Таджикистане.

Пуск осуществлялся с полигона Ляур по объекту, расположенному на расстоянии более 130 километров, уточняет РИА Новости. Баллистическая ракета поразила цель, отклонившись не более чем на 10 метров.

На некоторых кадрах пуск можно наблюдать с расстояния примерно 100 метров.

"Искандер" представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. "Искандер-М" — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность "стелс-технологии".