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Крупнейшее в мире воздушное судно сдулось и снова упало

20.11.2017 Lenta.ru 45 0
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Airlander 10
Airlander 10.
Источник: BCH Road Policing

Крупнейшее в мире воздушное судно Airlander 10 рухнуло на поле в английском графстве Бедфордшир. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает The Sun.

По предварительной информации, летательный аппарат оторвался от причальной мачты, после чего зацепился за ветки находящихся рядом деревьев и упал. Очевидец рассказал BBC News, что перед падением Airlander 10 начал сдуваться. В результате аварии он развалился на две части.



Пострадала женщина из числа персонала, находившаяся на борту воздушного судна. У нее порезы и синяки. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и полицейские.

BBC News отмечает, что менее суток назад аппарат совершил успешный испытательный полет.

Airlander 10 — гибрид самолета, вертолета и дирижабля — впервые поднялся в воздух в августе 2016-го. Первый полет прошел успешно, но в ходе второго судно задело телеграфный столб и упало.

Заполненный гелием 92-метровый летательный аппарат может находиться в воздухе на протяжении двух недель. Airlander 10 использует меньшее количество топлива, чем самолет, и при этом имеет более высокую грузоподъемность, чем дирижабль. Он способен подниматься на высоту до 4,9 километра и передвигаться со скоростью до 148 километров в час.

Первоначально Airlander 10 был разработан для американских военных, которые планировали использовать его для разведывательных целей в Афганистане.
18.11.2017
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принадлежат Lenta.ru
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Страны
Афганистан
Великобритания
США
Проекты
Дирижаблестроение

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