Опубликовано видео первого полета новейшего "летающего радара" А-100
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Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 в первом полете. Таганрог, 18.11.2017.
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и www.facebook.com/alexey.rogozin
Кадры первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 опубликовал телеканал "Звезда".
Полет состоялся в субботу, 18 ноября. Поставки машины в войска должны начаться в первой половине 2019 года. Ожидается, что А-100 придет на смену авиацонным комплексам А-50 и А-50У. Он был создан на базе Ил-76МД-90А.
Авиационный комплекс будет участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на все виды целей.
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18.11.2017
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