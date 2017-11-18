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Опубликовано видео первого полета новейшего "летающего радара" А-100

20.11.2017 Lenta.ru 67 0
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Опытный образец самолета А-100
Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 в первом полете. Таганрог, 18.11.2017.
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и www.facebook.com/alexey.rogozin

Кадры первого полета многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 опубликовал телеканал "Звезда".

Полет состоялся в субботу, 18 ноября. Поставки машины в войска должны начаться в первой половине 2019 года. Ожидается, что А-100 придет на смену авиацонным комплексам А-50 и А-50У. Он был создан на базе Ил-76МД-90А.

Авиационный комплекс будет участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на все виды целей.
18.11.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД

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