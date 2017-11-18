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«Инжиниринговый центр аддитивных технологий» на выставке «Металл-Экспо'2017»

20.11.2017 ОАО "ВИЛС" 84 0
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Логотип ВИЛС
Логотип компании «Всероссийский институт легких сплавов».
Источник: http://promvest.info/

Дочерняя структура Госкорпорации «Ростех» – АО «РТ-Проектные технологии» – и ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» («ВИЛС») представили специалистам металлургической промышленности концепцию «Инжинирингового центра аддитивных технологий», который создается на базе «ВИЛС». Презентация прошла в рамках выставки «Металл-Экспо'2017».


«Инжиниринговый центр аддитивных технологий» (ИЦ АТ) будет действовать как центр координации, создания, подбора и адаптации решений по использованию 3D-моделирования и печати для промышленных предприятий Ростеха. «РТ-Проектные технологии» как крупнейший акционер «ВИЛС» всесторонне способствует этой деятельности. Доля «ВИЛС» в структуре акционерного капитала ИЦ АТ составит 34%, остальные 66% акций, как предполагается, будут принадлежать холдингам Ростеха и частным партнерам.


В задачи ИЦ АТ входит полный комплекс деятельности – от выявления потребностей по использованию аддитивных технологий на предприятиях Ростеха до внедрения готовых решений «под ключ» и дальнейшего сервисного обслуживания заказчиков. Опыт ИЦ АТ будет использоваться в интересах других участников рынка, заинтересованных в системном подходе к развитию аддитивных технологий. Среди них – «Роскосмос», «Росатом», «Транснефть», «Газпром» и другие предприятия, научные и образовательные учреждения, различные лаборатории.


«ВИЛС» давно является научной и испытательной базой для развития аддитивных технологий, и развитием ИЦ АТ займутся опытные специалисты со стажем от 10 лет и более. В дополнение к материальной и научной базе «ВИЛС» для проведения экспериментальных работ будут задействованы мощности хорошо оснащенного Центра аддитивных технологий в городе Воронеже, «Объединенной двигателестроительной корпорации» и других крупных центров применения 3D, которые работают под управлением Ростеха. «ВИЛС» также расширит в интересах ИЦ АТ сотрудничество со всеми государственными и коммерческими структурами, задействованными в этой сфере.


«Всероссийский институт легких сплавов» – это стратегическое предприятие по созданию новых технологий в металлургической промышленности России, и вполне логично, что именно он станет базой для масштабной экспериментальной деятельности. Стоящие перед страной задачи в области аддитивных технологий крайне масштабные и наукоемкие. Специалисты института имеют опыт, необходимый для решения этих задач, а работа в партнерстве с другими центрами, где применяются 3D-моделирование и печать, позволит обеспечить максимально быстрое импортозамещение и внедрение перспективных российских разработок», – прокомментировал заместитель генерального директора «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.


За выявление потребностей заказчиков и выбор необходимых им промышленных 3D-технологий будут отвечать инженерные рабочие группы, объединяющие специалистов ИЦ АТ от «ВИЛС» и сотрудников предприятия-заказчика. Результатом деятельности группы станет технико-экономическое обоснование об отработке выбранной технологии с указанием необходимого оборудования и материалов. Затем сертификация и этап экспериментального производства изделий методом 3D. На этом же этапе проходят оцифровка изделий для получения их цифровой параметрической 3D-модели, испытание готового образца, осуществляется контроль качества и геометрии изготовленных изделий. Важным этапом экспериментальной работы станет деятельность по импортозамещению, включая подбор российских расходных материалов и отработку параметров работы на уже имеющихся импортных системах предприятий Ростеха.


Итогом экспериментальной деятельности станет получение готового образца и отработанная «под ключ» технология его производства. Затем технология с помощью ИЦ АТ будет внедряться на мощностях заказчика одновременно с обучением специалистов этого предприятия и сертификацией изделия. После освоения технологии ИЦ АТ отвечает за сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание заказчика, а также сообразно потребностям использует разработанную технологию на своих мощностях.


ИЦ АТ будет также способствовать локализации производства оборудования для 3D-технологий. Еще одним важным направлением развития станет формирование технической политики Ростеха по аддитивным технологиям и комплексное обучение специалистов предприятий Госкорпорации с участием опорных вузов.
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ВИЛС"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
ВИЛС
ОДК УК
Росатом
Роскосмос
Ростех
СТАН

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