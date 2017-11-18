Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Самарской области откроется один из самых современных фармацевтических заводов в России

20.11.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 48 0
0
Понравилась новость?
 0
А.В. Алехин
директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Викторович Алехин.
Источник: http://minpromtorg.gov.ru/

В особой экономической зоне «Тольятти» 16 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие фармацевтического завода по производству лекарственных препаратов «Озон Фарм».


Это первый работающий завод в ОЭЗ родом из России: учредитель резидента – отечественная компания. Кроме того, на сегодняшний день это единственное предприятие на площадке, представляющее фармацевтическую отрасль. В мероприятии примет участие директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.


Новый завод - один из самых современных в России. По уровню оснащенности он соответствует самым высоким европейским стандартам. Ежегодно здесь будет выпускаться около 50 наименований препаратов для терапии различных заболеваний в таблетированной форме. Это жизненно необходимые лекарства, часть из которых включена в план мероприятий по импортозамещению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Продукция предприятия обеспечит доступными лекарственными средствами население России и стран ближнего зарубежья.


Завод «Озон Фарм» является дочерним предприятием ООО «Озон», которое успешно работает на территории Евразийского экономического союза. На сегодняшний день компания-учредитель входит в число лидеров отечественного рынка фарминдустрии, ежегодно производя более трехсот миллионов упаковок лекарственных препаратов в год.


Проект создания завода по производству лекарственных препаратов в ОЭЗ «Тольятти» был одобрен на заседании экспертного совета в сентябре 2014 года. В апреле 2015 года на площадке резидента была забита первая свая и началось строительство производственного корпуса.


Спустя два года, компания оформила всю разрешительную документацию на ввод объекта в эксплуатацию и провела необходимые подготовительные работы для запуска своего производства.
18.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.11 01:43
  • 1
Новые фотографии опытного образца самолета радиолокационного дозора и наведения А-100
  • 20.11 01:32
  • 60
Сенатор Бондарев: меня всегда тянет в небо
  • 20.11 01:30
  • 1
Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для семи тысяч контрактников
  • 20.11 01:29
  • 70
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 20.11 01:18
  • 1
Путин не заинтересован помогать Америке
  • 20.11 00:52
  • 29
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 20.11 00:26
  • 20
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 20.11 00:18
  • 6
Все российские минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году
  • 19.11 23:15
  • 11
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 19.11 22:52
  • 39
Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет
  • 19.11 22:32
  • 41
В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после возобновления их производства
  • 19.11 22:16
  • 1124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.11 22:04
  • 23
В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"
  • 19.11 19:18
  • 91
Ту-22М3. Модернизация всего парка
  • 19.11 17:42
  • 11
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
другие обсуждаемые темы