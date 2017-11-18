В Самарской области откроется один из самых современных фармацевтических заводов в России



директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Викторович Алехин.

Источник: http://minpromtorg.gov.ru/ директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Викторович Алехин.Источник: http://minpromtorg.gov.ru/

В особой экономической зоне «Тольятти» 16 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие фармацевтического завода по производству лекарственных препаратов «Озон Фарм».

Это первый работающий завод в ОЭЗ родом из России: учредитель резидента – отечественная компания. Кроме того, на сегодняшний день это единственное предприятие на площадке, представляющее фармацевтическую отрасль. В мероприятии примет участие директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

Новый завод - один из самых современных в России. По уровню оснащенности он соответствует самым высоким европейским стандартам. Ежегодно здесь будет выпускаться около 50 наименований препаратов для терапии различных заболеваний в таблетированной форме. Это жизненно необходимые лекарства, часть из которых включена в план мероприятий по импортозамещению Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Продукция предприятия обеспечит доступными лекарственными средствами население России и стран ближнего зарубежья.

Завод «Озон Фарм» является дочерним предприятием ООО «Озон», которое успешно работает на территории Евразийского экономического союза. На сегодняшний день компания-учредитель входит в число лидеров отечественного рынка фарминдустрии, ежегодно производя более трехсот миллионов упаковок лекарственных препаратов в год.

Проект создания завода по производству лекарственных препаратов в ОЭЗ «Тольятти» был одобрен на заседании экспертного совета в сентябре 2014 года. В апреле 2015 года на площадке резидента была забита первая свая и началось строительство производственного корпуса.

Спустя два года, компания оформила всю разрешительную документацию на ввод объекта в эксплуатацию и провела необходимые подготовительные работы для запуска своего производства.