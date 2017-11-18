МиГ-27 (32-25), МиГ-23БМ



Истребитель-бомбардировщик МиГ-27.

Источник: Валерий Агеев Истребитель-бомбардировщик МиГ-27.Источник: Валерий Агеев

Эффективность боевого применения МиГ-23Б при использовании бортовой аналоговой вычислительной техники была недостаточно высокой, а ОКБ А.И. Микояна в начале 70-х гг. уже был получен положительный опыт работ с бортовыми цифровыми вычислительными машинами на самолетах-разведчиках МиГ-25Р, на следующей модификации истребителя-бомбардировщика для советских ВВС решено было использовать новый прицельно-навигационный комплекс на основе БЦВМ. Такая модификация получила первоначально название МиГ-23БМ (32-25).

Ее основными отличиями от самолетов МиГ-23Б и МиГ-23БН стали: внедрение прицельно-навигационного комплекса ПрНК-23 на базе БЦВМ "Орбита-10", включавшего лазерный дальномер "Фон" и визирную головку С-17ВГ; навигационного комплекса КН-23, системы автоматического управления САУ-23Б-1; установка двигателя Р29Б-300 тягой 11500 кгс и нерегулируемых воздухозаборников; применение кардинально нового типа встроенной пушки - шестиствольной ГШ-6-30 калибра 30 мм, обеспечивающей высокую скорострельность и большой секундный залп; на внешних точках подвески могли закрепляться два контейнера СППУ-22 с подвижными в вертикальной плоскости стволами пушек ГШ-23 калибра 23 мм; увеличение до 4 тонн максимальной бомбовой нагрузки; возможность использования трех ПТБ.

Опытный экземпляр самолета МиГ-23БМ (32-25/1, бортовой номер 351) был переоборудован из одного из серийных МиГ-23Б с двигателем АЛ-21Ф-3 и поднят в первый полет 17 ноября 1972 г летчиком-испытателем Валерием Меницким, а со следующего года начался серийный выпуск истребителей-бомбардировщиков с двигателем Р29Б-300 на авиационном заводе в Иркутске.

летчик-испытатель В.Е. Меницкий. Источник: Валерий Агеев

После завершения всей программы испытаний в феврале 1975 г. самолет был принят на вооружение под названием МиГ-27. В 1973-1977 гг. в Иркутске было построено 360 истребителей-бомбардировщиков МиГ-27.