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Неудобный сосед

20.11.2017 ИноСМИ 36 0
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Президент РФ В. Путин посетил праздничный концерт по случаю Дня учителя
Президент РФ В. Путин посетил праздничный концерт по случаю Дня учителя.
Источник: © РИА Новости, Владимир Астапкович

Москва наращивает военную мощь, но не для того, чтобы напасть на Прибалтику, Польшу или же на Европу — так считает Андрэ Баллин (Andre Ballin).

Федеральная разведывательная служба (BND) опасается соседа на востоке: президент BND Бруно Каль (Bruno Kahl) четко предупредил о властных амбициях России, а президента России Владимира Путина упрекнул в стремлении ослабить ЕС и расколоть Запад. По словам главы разведки, Россия - не партнер по обеспечению безопасности, а потенциальная угроза.

Сейчас у представителей спецслужб - неважно, на востоке или на западе - появилась привычка преувеличивать внешнеполитические угрозы, чтобы подчеркнуть собственную значимость. То, что Каль считает "удивительной" впервые проявившуюся после летних учений боеспособность российской армии, а также оценивает численность российских войск на границе как "внушающую беспокойство", не означает, что Россия готовится к нападению на Прибалтику, Польшу или Украину.

Однако верным является представление о том, что рост отчуждения в отношениях России и Запада свидетельствует о повышенной опасности возникновения конфликта, а готовность России продвигать свои "национальные интересы" - при отсутствии других возможностей и с помощью военной силы - становится все больше и больше, вспомним Украину и Сирию.

Поэтому странно то, что боеспособность российских войск удивляет Каля. Все-таки оборонная программа России в таком виде действует с 2010 года. В то время Путин назвал 20 триллионов рублей (тогда почти 500 миллиардов евро), которые планировалось потратить на вооружения в течение десяти лет, суммой, "которую он боится произнести". Когда через пару дней оборонные концерны будут торговаться с Путиным о распределении очередных 20 триллионов рублей (сейчас около 300 миллиардов евро) для следующих десяти лет, никто в Кремле не побоится назвать сумму, потому что в Москве военные и властные соображения уже давно имеют преимущество перед экономическим благоразумием.

Путин - не безрассудный человек. Но сейчас он, бесспорно, выигрывает от конфронтации. В плане внешней политики ему удалось вновь вернуть Россию на мировую арену с помощью демонстрации военной силы. В Сирии он спас своего союзника Асада и будет участвовать в формировании послевоенного порядка. Украину он держит на помочах. Феномен "эры постправды" появился - не в последнюю очередь - в результате последовательной информационной кампании России.

Что касается внутренней политики, он может не опасаться критики с тех пор, как Крым присоединили [к России]. Протестные настроения уступили место урра-патриотизму, которого подстегивают государственные СМИ. В плане экономики Россия понесла ущерб, но даже это население не вменило ему в вину. Переизбрание в 2018 году не подлежит сомнению. Таким образом, в ближайшие годы Западу придется договариваться с Путиным.


Андрэ Баллин (Andre Ballin)

Handelsblatt, Германия
17.11.2017
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Польша
Россия
Сирия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Евросоюз

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