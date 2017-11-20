Путин не заинтересован помогать Америке



Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017.

Источник: © AP Photo, Jorge Silva, pool Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017.Источник: © AP Photo, Jorge Silva, pool

Интересы России — по крайней мере, согласно определению Путина — противоречат нашим.

В конце своей двадцатидневной поездки в Азию президент Трамп написал в Twitter: "Когда все эти ненавистники и дураки поймут уже, что хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Постоянно играть в политические игры - плохо для нашей страны. Я хочу решить проблемы Северной Кореи, Сирии, Украины, терроризма, и Россия может сильно помочь!"

Трамп дело говорит. Россия, в теории, может "сильно помочь". Но, вероятно, не поможет, во всяком случае, "сильно". Она не поможет, потому что Владимир Путин и его режим просто не планирует помогать Америке с ее национальными интересами.

Путин, бывший упырь КГБ, придерживается манеры управления государством, корни которой уходят глубоко в историю России и Советского Союза.

Во время Первой мировой войны Ленин отстаивал идею "революционного пораженчества". Она заключалась в том, что выигрывать войну было бессмысленно, так как битва шла на почве конкуренции между правящими капиталистическими классами. Для всех, включая Россию, будет лучше проиграть. А затем массы, как он надеялся, начнут гражданскую войну, чтобы одолеть своих господ. Эта идея была, в частности, взята у революционера XIX века Николая Чернышевского, автора фразы "Чем хуже - тем лучше", которую цитировал Ленин.

Эта базовая стратегия сработала у большевиков достаточно хорошо. Ленин стал отцом-основателем Советского Союза, который издевался над собственным народом и порабощал его, а также соседей, в течение 70 лет.

Советский Союз, несмотря на свою военную мощь, всегда был слабой страной. Любая страна, которой управляют с помощью страха, по определению слаба. Если бы Советы могли вторгнуться в Западную Европу и Америку, на Кавказ и в Центральную Азию и нанести им поражение, они бы это сделали. Этого, в конечном итоге, и требовал марксизм-ленинизм.

Но они были не в состоянии. И поэтому приспособились. Прежде чем экспортировать революцию, как того хотел Лев Троцкий, они сначала должны были экспортировать революционное пораженчество. И вот на протяжении полувека Советский Союз делал все, что можно, чтобы подточить Запад, сея смуту и раздор. Идея состояла в том, чтобы, как это давно сформулировали марксисты-теоретики, "обострить противоречия" капитализма и заставить его рухнуть.

Они разработали широкий спектр методов. Их пропагандисты скармливали теории заговора легковерным журналистам и интеллигенции в 1930-х и 1940-х годах. В 1960-х Советы попытались дискредитировать Мартина Лютера Кинга-младшего (Martin Luther King Jr.), потому что его призывы к терпимости и ненасилию им не подходили. КГБ хотело, чтобы лидером черной Америки стал агрессивный радикал Стоукли Кармайкл (Stokely Carmichael). Он распространял в общинах чернокожих листовки, где утверждал, что правые группы "разрабатывают план физического уничтожения ведущих фигур негритянского движения в США", как недавно на сайте War is Boring рассказал Дэриен Кавано (Darien Cavanaugh). В 1980-х Советский Союз распространял ложь о том, что Америка изобрела СПИД, чтобы убивать черных.

В таком мире и вырос Путин. 16 лет он был офицером иностранной разведки КГБ. Развал Советского Союза он называл одной из величайших трагедий XX века. Но он - не марксист. На самом деле, ходят слухи, что он - возможно, самый богатый человек в мире.

Но он таков, каким его сделало КГБ.

Забудьте на пару секунд об Америке. Социально-медийная армия Путина уже много лет безобразничает в Западной Европе. Она поддерживает радикально-экстремистские группировки или создает их мнимых представителей, как правых, так и левых. Она использует WikiLeaks и полезных идиотов, которые любят этот ресурс, чтобы расшатать западные правительства, прикрываясь демократией и прозрачностью.

Цель этого - не привести какую-то конкретную партию к власти, а в первую очередь посеять хаос и сомнения, усугубить противоречия и ослабить сильные страны и альянсы, которые, по мнению Путина, подавляют Россию. Русские помогли продавить Брексит не потому, что Брексит полезен Великобритании (а это, я думаю, может быть и так), а потому, что это плохо для Европейского союза.

Некоторые полагают, что Путин увидел в Трампе полезного союзника, и Трамп добровольно вызвался услужить. Опять же, это возможно. Но не думаю, что ответ может быть более простым и очевидным. Русские просто хотели устроить неприятности и навредить наиболее вероятному победителю - Хиллари Клинтон. Вот почему WikiLeaks подтолкнула Дональда Трампа-младшего к заявлению о том, что выборы фальсифицированы. А затем выиграл Трамп-старший.

Трамп считает, что каждая страна должна следовать своим узконациональным интересам. Такую позицию обосновать можно. Проблема лишь в том, что интересы России - по крайней мере, согласно определению Путина - противоречат нашим.

Джона Голдберг - сотрудник Американского института предпринимательства и ведущий редактор National Review.

Джона Голдберг (Jonah Goldberg)