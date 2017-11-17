Шойгу назначил пресс-секретарем тележурналистку Россияну Марковскую
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Россияна Марковская.
Источник: © Фото : страница Россияны Марковской в Facebook
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую. Об этом она сама сообщила РИА Новости.
"Пятнадцатого ноября был приказ о назначении", - пояснила Марковская.
По ее словам, она будет работать в должности пресс-секретаря министра обороны, а Игорь Конашенков останется директором департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года, окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании "Владивосток", с 2015 года - корреспондент телеканала "Звезда".
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17.11.2017
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