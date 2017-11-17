Шойгу назначил пресс-секретарем тележурналистку Россияну Марковскую



Россияна Марковская.

Источник: © Фото : страница Россияны Марковской в Facebook Россияна Марковская.Источник: © Фото : страница Россияны Марковской в Facebook

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую. Об этом она сама сообщила РИА Новости.

"Пятнадцатого ноября был приказ о назначении", - пояснила Марковская.

По ее словам, она будет работать в должности пресс-секретаря министра обороны, а Игорь Конашенков останется директором департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года, окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании "Владивосток", с 2015 года - корреспондент телеканала "Звезда".