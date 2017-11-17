Рогозин заявил о соблюдении графика строительства атомного подводного флота



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о строгом соблюдении графика строительства российского атомного подводного флота.

"График строительства нового атомного подводного флота строго выдерживается", - написал Рогозин в своем аккаунте в Twitter, комментируя состоявшееся в пятницу в Северодвинске выведение из эллинга "Севмаша" для спуска на воду первого атомного подводного ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир".

Данный ракетоносец способен нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава". Как заявляют на флоте, атомные подводные крейсеры проекта "Борей-А" после включения в состав ВМФ в ближайшей перспективе будут составлять основу морских стратегических ядерных сил.

Как ранее сообщили в ВМФ, после вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир" пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия "Севмаш" и сформированный экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина. В пятницу главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев сообщил журналистам, что "Князь Владимир" войдёт в состав ВМФ России в 2018 году.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".

В 2012 году "Севмаш" посетил Владимир Путин и лично прикрепил закладную доску к секции будущего "Князя Владимира".