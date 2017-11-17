Штат вооруженных сил составит почти два миллиона сотрудников



Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Путин установил штатную численность российских Вооруженных сил - 1 902 758 человек, включая свыше миллиона военнослужащих. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вступает в силу с 1 января.

Согласно предыдущему указу, с 1 июля 2017 года была установлена штатная численность ВС в 1 903 051 человек.