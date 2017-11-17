Авиапарк Ту-22М3 планируют обновить к 2018 году, сообщили в Совфеде
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Авиапарк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 планируется полностью модернизировать к 2018 году, самолеты будут адаптированы для оснащения их современными тяжелыми сверхзвуковыми ракетами Х-32, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Авиапарк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 планируется полностью модернизировать к 2018 году, сейчас этот процесс идет очень активно. Обновляется все радиоэлектронное оборудование. А главное, самолеты адаптируются для возможности оснащения их современными тяжелыми сверхзвуковыми ракетами Х-32", - цитирует сенатора его пресс-служба.
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17.11.2017
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