В Росгвардии состоялся первый выпуск специалистов-полиграфологов



Автомобиль Росгвардии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк Автомобиль Росгвардии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербургском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации состоялся первый выпуск офицеров, отвечающих за проведение опросов с использованием детекторов лжи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

"Курсы профессиональной переподготовки действовали в течение двух месяцев. В обучении, помимо офицеров Главного управления по работе с личным составом, активное участие приняли специалисты Главного управления собственной безопасности, а также приглашенные эксперты-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета России", - рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, новые специалисты потребовались для улучшения качества профессионального психологического отбора, а также возможностью проведения опросов с использованием полиграфа в рамках углубленных кадровых проверок.

"Для закрепления практических навыков слушателей использовались самые современные детекторы лжи, разработанные отечественными производителями для нужд силовых структур и правоохранительных органов России, которые по своим техническим параметрам не уступают западным аналогам. Уже в этом году первые полиграфологи отправятся проходить службу по своему предназначению в территориальные органы Росгвардии", - добавили в ведомстве.