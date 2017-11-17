Шойгу призвал улучшить систему межведомственного взаимодействия
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Систему информационного межведомственного взаимодействия необходимо совершенствовать с учетом новейших научных подходов, в том числе развивать ее в регионах РФ, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на третьей межведомственной научно-практической конференции, посвящённой вопросам информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ.
По его словам, система межведомственного информационного взаимодействия показывает хорошие результаты, но "нельзя останавливаться на достигнутом".
"Важно предусмотреть дальнейшее комплексное развитие системы межведомственного взаимодействия с учетом новейших научных подходов. Особое внимание следует уделить ее совершенствованию на уровне субъектов РФ. Необходимо продолжить развитие защищенного и конфиденциального сегментов единого информационного пространства межведомственного взаимодействия", - сказал министр.
Он подчеркнул, что необходимо "постоянно оптимизировать алгоритмы совместной работы министерств и ведомств при решении задач обороны страны".
Он рассказал, что в сегодняшней конференции принимают участие представители более 300 министерств, ведомств, региональных организаций, органов исполнительной власти, научных организаций, вузов, предприятий промышленности и бизнеса.
"Уверен, что обсуждение темы пройдет в конструктивном ключе и будет способствовать объединению усилий в укреплении обороноспособности государства", - заключил Шойгу.
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17.11.2017
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