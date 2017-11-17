Истребители ЗВО в Курской области выполнили сверхдолгие перелеты
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Оперативно-тактическая авиация ЗВО в ходе двустороннего учения войск ПВО и авиации. Архивное фото.
Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экипажи самолетов МиГ-29СМТ истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области, выполнили полеты на максимально допустимые по времени и дальности расстояния, сообщила пресс-служба округа.
"Каждый экипаж провел в воздухе более трех с половиной часов. В общей сложности в ходе учебно-тренировочных полетов истребители преодолели расстояние около 31 тысячи километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты выполняли смешанные экипажи из опытных и молодых летчиков, что позволило отработать в воздухе более 15 вводных нештатных ситуаций с пожаротушением двигателя, отказом навигационного оборудования и приборов наведения.
Как сообщается, во время полетов экипажи выполняли задачи в различных погодных условиях, ландшафте местности и расположении запасных аэродромов. Все действия летчиков контролировались центром управления полетов. Во время тренировки более 10 экипажей выполнили вылеты по учебно-боевым задачам.
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17.11.2017
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