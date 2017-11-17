Отряд кораблей ТОФ ошвартовался в таиландском порту Чук Самет
|
|
БПК Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой Главного командования ВМФ
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" в рамках неофициального визита в Королевство Таиланд ошвартовался у пирса порта Чук Самет в базе ВМС Таиланда Саттахип, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"После постановки кораблей к причалу и пополнения запасов большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" посетили сотрудники российских заграничных учреждений в Таиланде. Для экипажа были организованы автобусные экскурсии в город Паттайя", - отметил Воскресенский.
В пятницу представители командования отряда кораблей приняли участие в совещании по проведению международного военно-морского парада, посвященного юбилею Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Отряд кораблей ТОФ прибыл с неофициальным визитом в Таиланд 13 ноября. Планируется, что 19 и 20 ноября экипажи российского корабля и судна примут участие в военно-морском параде, который состоится в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Корабли покинут Таиланд 21 ноября.
|
17.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.11.2017 В Таиланд прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота
10.11.2017 Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из похода
10.11.2017 БПК "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из дальнего похода
09.11.2017 Моряки Тихоокеанского флота и ВМС Камбоджи проведут совместные учения
08.11.2017 Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу
27.10.2017 Отряд кораблей ТОФ завершил визит в столицу Филиппин Манилу
26.10.2017 Россия передала Филиппинам армейские грузовики и стрелковое оружие
23.10.2017 Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в столицу Филиппин