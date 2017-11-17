В худшем случае в Айфеле появятся новые атомные ракеты



Мобильный ракетный комплекс РС-24 Ярс.

Источник: © Фото : пресс-служба Минобороны РФ Мобильный ракетный комплекс РС-24 Ярс.Источник: © Фото : пресс-служба Минобороны РФ

"Всё, как в 1977 году: русские модернизируют свои атомные ракеты, а НАТО нуждается в ответных действиях. Помочь, как и тогда, должно "двойное решение", - пишет Жак Шустер на страницах немецкого издания Die Welt.

Несмотря на "теплый ветер" политики разрядки в 1970-х годах, Кремль заменил тогда свои ракеты СС-5 на современные СС-20, "как будто речь шла о безобидной модификации старой модели", напоминает журналист, отмечая, что новый комплекс, тем не менее, обладал более мощными характеристиками. Канцлер Германии Гельмут Шмидт тогда "ясно видел, что Запад мало убедительного может противопоставить этому оружию в Европе". На своем выступлении в октябре 1977 года он также заявил, что "у НАТО в данной ситуации отсутствует единая стратегия". Выходом стало принятие "двойного решения", в результате которого в Европе были размещены ракеты "Першинг".

"На протяжении шести лет западные службы наблюдают, как Москва нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1988 года", - продолжает автор, комментируя сегодняшнюю ситуацию. В соответствии с договором США и Советский Союз взяли на себя обязательства по ликвидации всех атомных ракет средней дальности, однако "российское руководство не только оттягивало процесс ликвидации вооружений, но и вело исследования по новой технике", передает издание. "С февраля текущего года у этих стараний есть имя: SSC 8", - пишет автор о новом российском ракетном комплексе. "Системы защиты от новых ракет у НАТО нет. Более того, альянс не может противопоставить этим ракетам равносильное оружие в Европе", - отмечает журналист.

"Собственные ракеты на континенте уже так устарели, что баланс угроз сильно пошатнулся из-за нового российского оружия. А ведь это равновесие в значительной степени обеспечило заключение холодного мира в холодной войне. Если бы его не было, русские хладнокровно воспользовались бы своим превосходством", - рассуждает журналист.

Говоря о последних военных учениях, проводимых Россией, Жак Шустер отмечает: "Как будто желая подчеркнуть значимость проводимых маневров, Владимир Путин часто лично присутствует на учениях, во время которых его войска ведут свою возмутительную игру".

С момента присоединения Крыма "Москва размахивает огромной дубинкой". "Хочу напомнить, что Россия является одной из наиболее мощных ядерных держав. С нами лучше не связываться", - вспоминает автор слова Владимира Путина в 2014 году.

На последней встрече министров обороны НАТО Россию призывали к соблюдению договора о РСМД. "Если Москва продолжит упрямствовать, Вашингтон рано или поздно покажет себя с другой стороны. Тогда мы снова вернемся в начало", - размышляет журналист.

"Наступает время снова вспомнить главную мысль Гельмута Шмидта: у Запада вновь нет единой стратегии", - считает автор. Выход он видит в двойном решении НАТО. "При этом Кремлю нужно дать понять: если он останется непреклонным, Запад нарастит свое ядерное вооружение", - отмечает Жак Шустер.

В заключение журналист приводит слова Эгона Бара, внешнеполитического эксперта СДПГ в 70-х годах: "Атомную бомбу нужно похвалить. Я не знаю, хватило ли бы мудрости у мира, чтобы обойти подводные камни противоречий (...) между Западом и Востоком, не создавая общеевропейского конфликта, не будь у него такого действенного (...) страха перед бомбой".

"К сожалению, с тех пор ничего не изменилось, - отмечает автор. - В сегодняшних условиях это означает, что в случае необходимости арсенал тактических ядерных ракет будет модернизирован - в том числе и в Айфеле".

Die Welt