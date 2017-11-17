Новые Як-130 ВВС Мьянмы
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Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Мьянмы (бортовой номер "1805").
Источник: www.facebook.com
На странице "Myanmar Defence Weapons" в www.facebook.com появились фотографии двух недавно полученных ВВС Мьянмы из России очередных учебно-боевых самолетов Як-130. Самолеты имеют бортовые номера "1805" и "1806", что подтверждает получение Мьянмой к настоящему времени шести машин Як-130.
Напомним, что 8 ноября 2017 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Михаил Петухов заявил, что "в настоящее время на вооружении ВВС Республики Союз Мьянма состоят шесть единиц учебно-боевых самолетов Як-130. Поставку дополнительной партии в рамках контракта от 2015 года планируется осуществить в 2018 году".
Публично не афишировавшийся контракт на поставку Мьянме неназываемого количества самолетов Як-130 ("более десяти" - предположительно, 16) был заключен АО "Рособоронэкспорт" 22 июня 2015 года. Первые три самолета Як-130 постройки Иркутсккого авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" по данному контракту были поставлены Мьянме в конце 2016 года и официально поступили в состав ВВС Мьянмы в феврале 2017 года, получив мьянманские бортовые номера "1801", "1802" и "1803" (предположительные серийные номера с 130.12.03-0101 по 130.12.03-0103).Теперь ВВС Мьянмы получили следующую партию из трех самолетов - видимо, с бортовыми номерами "1804", "1805" и "1806" (предположительные серийные номера с 130.12.03-0104 по 130.12.03-0106).
Мьянма, таким образом, стала четвертым иностранным получателем самолетов Як-130 после Алжира (получившего 16 машин), Бангладеш (16) и Белоруссии (восемь единиц).
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17.11.2017
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