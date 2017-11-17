Китайская 122-мм самоходная гаубица SН3 в Руанде
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122-мм самоходная гаубица SН3 китайского производства вооруженных сил Руанды во время показательных учений "Hard Punch II". На заднем плане видна боевая машина 122-мм РСЗО RM-70 чехословацкого производства (пять систем были приобретены Руандой в Словакии в 1997 году). Габиро (Руанда), 10.11.2017.
Источник: www.flickr.com/photos/paulkagame
10 ноября 2017 года пресс-служба президента Руанды Поля Кагаме распространила фотоматериалы с посещения им показательных учений вооруженных сил Руанды "Hard Punch II" в Габиро. На одном из снимков запечатлена принимавшая участие в учениях состоящая на вооружении руандийской армии китайская 122-мм самоходная гаубица SН3. Ранее о поставках этих систем в Руанду, как и в любую другую страну, не сообщалось.
САУ SН3 представляет собой модифицированный экспортный вариант китайской 122-мм самоходной гаубицы типа 89 (PLZ89), ранее производившейся для НОАК находящимся в Чунцине предприятием Chongqing Tiema Industries Group Co. (завод № 256), входящим в состав государственной корпорацией North Industries Group Corporation (CNGC, выступает под брендом Norinco). До настоящего времени не было известно о поставке на экспорт САУ типа 89 или SH3.
Неизвестно, когда SH3 были получены Руандой и в каком количестве. В отчете КНР в Регистр обычных вооружений ООН за 2007 год содержались сведения о поставке в Руанду шести артиллерийских систем "калибра более 100 мм", однако сейчас высказываются предположения, что SH3 представляют собой более "свежую" поставку..
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17.11.2017
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